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Днепр-1 - Мариуполь 2:0. Все снова решил VAR

Премьер-лига
(3 голосов)

Екатерина Монзуль снова обратилась за помощью к системе VAR и это принесло победу "Днепру-1".

Днепр-1 - Мариуполь 2:0. Все снова решил VAR
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Хозяева добились победы, а решающий гол был забит с пенальти после просмотра "кино" арбитром.

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В Днепре больше удивили стартовым составом хозяева, Дмитрий Михайленко посадил на скамейку Супрягу, который раззабивался весной и дал шанс проявить себя в центре нападения Хобленко. В центре поля состав тройки исполнителей был более атакующим, чем мы предполагали в анонсе, и включал в себя Ди Франко. В центре обороны же пару Логинову составил Лопыренок, а не Сваток. Судя по всему, простуда, о которой говорил перед матчем главный тренер, коснулась и последнего, так что его было решено поберечь, оставив вне заявки.

Меньше неожиданностей было в выборе Александра Бабича, в обороне такового по сути и не было - трио Дава, Быков, Муравский было практически безальтернативным. Фланги были отданы на откуп Кирюханцеву и Корниенко, а в центре поля вместе с опытным Федорчуком отрабатывали Чех и Чурко. Топалов действовал под единственным нападающим, роль которого исполнял опытный Руслан Фомин.

Из моментов первого тайма наиболее запоминающимся стал штрафной от Булецы. Вингер "Днепра-1" пробил со в нижний угол, но Гальчук спас свою команду. От рук вратаря мяч попал в штангу и полетел вдоль линии ворот, но так ее и не пересек. В ответ "Мариуполь" несколько раз проверял бдительность Клищука ударами издали, особенно опасными были попытки Корниенко (в сантиметрах от штанги) и Федорчука (выше). В целом можно сказать, что игра до перерыва была равна - хозяева больше владели мячом, но атаки "Мариуполя" были даже острее. Еще бы в створ начать попадать - было бы вообще здорово.

После перерыва игра все так же преимущественно проходила без моментов, зато жесткости в действиях футболистов было хоть отбавляй. Фомин и Лопыренок еще в дебюте матча столкнулись головами и доигрывали матч в белых бинтах. С двух ног опасно пошел в стык Хобленко, но получил от Екатерины Монзуль лишь желтую карточку. Заметно было, что главный рефери не спешит применять карательные меры настолько же решительно, как это делала во время своей предыдущей работы на "Днепр Арене". Однако без обращения к системе VAR все равно обойтись не удалось, причем решение, принятое арбитром, можно назвать справедливым. Руслан Фомин пришел на помощь своим защитникам и пытался сыграть головой, но вместо этого лишь чиркнул по мячу локтем. Пенальти четко исполнил Хобленко, не оставив шансов Гальчуку.

Отсиживаться в обороне "Мариуполю" больше было не с руки, поэтому в бой были брошены Тищенко, Кулаков и Кащук. Именно чемпион мира среди молодежи был наиболее активным и несколько раз опасно пробивал по воротам Клищука. Зато аргументы со скамейки Михайленко оказались куда более эффективными - вышедшие на поле Алексей Чичиков и Владислав Супряга соорудили второй гол в концовке. Форвард получил удобную передачу и зряче пробил в угол, окончательно решив все вопросы.

В компенсированное время Супряга мог оформить дубль, но его удар головой в упор остановила рука защитника. Просматривать VAR снова Монзуль не решилась, хотя формальный повод для назначения еще одного пенальти явно присутствовал. Что же, не придираясь к формальностям признаем это решение правильным, ведь еще одного разгрома в Днепре "Мариуполь" сегодняшней игрой явно не заслужил.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Александра Ардашева (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 2:0 (0:0)
Гол: Алексей Хобленко 64 (пен.), Владислав Супряга 89
СК Днепр-1: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Алексей Хобленко (Владислав Супряга 75), Сергей Булеца (Алексей Чичиков 69), Сергей Логинов, Франциско Ди Франко, Александр Назаренко (Дмитрий Коркишко 66), Арсений Батагов, Юрий Вакулко, Максим Лопырёнок
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Джойским Дава, Дмитрий Топалов, Вячеслав Чурко (Андрей Кулаков 72), Валерий Федорчук, Игорь Кирюханцев (Алексей Кащук 77), Назарий Муравский, Максим Чех (Игорь Тищенко 66), Виктор Корниенко, Руслан Фомин
Предупреждения: Алексей Хобленко 53 - Джойским Дава 26, Андрей Кулаков 74, Алексей Быков 83

Днепряне отрываются от конкурента в борьбе за седьмое место на три очка и в следующем туре принимают "Олимпик". "Мариуполь" же отправится в гости к "Карпатам", которые сегодня не смогли выиграть дерби.

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1 Favbet лига
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Комментарии (16)
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Hugo64 (PARIS)
14.03.2020 в 20:08
было пенальти или нет--это один вопрос--а главнее другой-то что уже как бы эпизод закончился и марики побежали в аттаку и ЕСЛИБ ЗАБИЛИ ГОЛ то что отменила б??????????????????- оказывается ВАР в УПЛ нужен не для того чтобы гл судья решал спорные моменты-(не увидел в динамике ) а для того чтобы судья на ВАРе останавливал игру и подсказывал что нужно делать гл судье---получается что судья в поле не решаеет не чего? что скажет судья ВАРа так и будет--
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0
0
avatar
Инспектор ( )
14.03.2020 в 19:08
Делаем печальный вывод - Катя без кинотеатра судитьб не может. Как же она раньше принимала решения
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+5
-3
Лекарь (село Дарница)
14.03.2020 в 20:20
Лучше Катя с кинотеатром, чем годуляны, ваксы и прочие жабченки
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+1
-1
Vitichkaua (Кировоград)
14.03.2020 в 19:07
Монзулль молодець. Може цих костоломів грати не так жорстко привчить.
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+6
-4
ascent (Луксор)
14.03.2020 в 18:59
Когда блондинка думает - она превращается в брюнетку.
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+4
-2
ascent (Луксор)
14.03.2020 в 18:51
Заберите у Кати свисток и пусть дома сидит на кухне ... там самое место
Ответить
+4
-9
ascent (Луксор)
14.03.2020 в 18:53
Точно, что она "кино" бегает смотреть, как любимый сопливый женский сериал. Она боится, что вдруг кто-то поженится, а она пропустит...
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+3
-9
COVID-19. (Ирпень)
14.03.2020 в 18:58
сам с собой поговорил)))
+5
0
ascent (Луксор)
14.03.2020 в 19:00
Да зла не хватает на эту профессионалку судебного корпуса...
+3
-8
C_Ballack (Днепр)
14.03.2020 в 19:02
Все норм, выиграл сильнейший.
+8
-1
ascent (Луксор)
14.03.2020 в 19:04
Да кто спорит, но Катя - это дно...
+3
-5
balamyt (Boston)
14.03.2020 в 19:10
Да все нормально Катя судит. Грубой игры как не бывало ..и кр.карточек Нет...А рука была..значит и пенальти могла назначить...Какие к не претензии..Победил бы все равно Сильнейший..
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+6
-3
ascent (Луксор)
14.03.2020 в 19:14
Не всякая рука пенальти, ты не знал?
+2
-6
lektor (Мариуполь)
14.03.2020 в 19:38
там скорее плечо а плечо не считается игрой рукой
+1
-5
DimaADI (Днепр)
14.03.2020 в 19:51
Чистый пенальти. Болельщики просто не объективны. А журналистам только дай повод набросать на вентилятор ради срача.
+2
-1
lektor (Мариуполь)
14.03.2020 в 20:39
ну если это чисты то и в ворота Днепр-1 тоже должны были ставить пенальти
+1
0

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