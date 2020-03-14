Заря - Шахтер. Анонс и прогноз матча

На стадионе в Запорожье сойдутся первая и третья команда текущего розыгрыша УПЛ. В прошлые оба раза "Заря" и "Шахтер" выдавали настоящее шоу - чего только стоит перестрелка в Харькове, где было забито сразу 7 голов. Теперь все фанаты и ценители надеятся на то, что и в матче 23-го тура накал страстей будет не меньше.

Безусловно, сделать это при пустых трибунах гораздо сложнее. Сколько бы зрителей не ходило на матчи чемпионата, полное их отсутсвие бьет по атмосфере гораздо сильнее. Остается надееться, что все это закончится в ближайшее время.

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15 марта, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

"Заря" 14:00 "Шахтер"

Арбитр: А. Абдула

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: Football Hub

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 23-й тур15 марта, Запорожье, стадион "Славутич-Арена": А. Абдула: канал "2+2": Football HubТекстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол>>

Цифры и факты

В первой части чемпионата "Заря" и "Шахтер" провели два матча. Команда Каштру оба раза оказалась сильнее (2:1, 4:3)

Всего, оба коллектива сыграли друг против друга 44 матча. И вновь преимущество на стороне "горняков" (38 побед, 1 ничья, 5 поражений)

"Заря" потерпела самое крупное поражение в чемпионате Украины от "Шахтера" (1:7, 30 октября, 2015-го года)

В последних матчах подопечные Каштру играют не достаточно хорошо в обороне. Они пропускают вот уже в четырех выездных играх подряд

95-й гол в рамках УПЛ может забить Жуниор Мораес. Бразилец, с украинским паспортом, на данный момент возглавляет гонку бомбардиров, забив 18 голов за первые 22 тура

Луганчане сейчас - достаточно безкомпромисная команда. Они не играют вничью на протяжении 12 матчей подряд

Последние новости перед матчем

"Заря":

Неделю назад подопечные Виктора Скрипника упустили вторую строчку. Их обидчиками стала "Десна" из Чернигова, которая также продолжает борьбу за медали. Теперь же, главная цель луганчан - реабилитироваться за это фиаско. Сейчас команды поделенны на две шестерки, а частая потеря очков в "элите" вряд ли позволит "Заре" замахнуться на второе или третье место.

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Удаленый в прошлом туре Лунев отбывает дисквалификацию и в матче против лидера его ждать не стоит. Также Скрипник не сможет рассчитывать на Абу Хана, который восстанавливается после травмы.

Ориентировочный состав: Махарадзе - Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня - Кабаев, Кочергин, Леднев - Громов, Перович

"Шахтер":

В отличии от будущего соперника, который целенаправленно готовился к матчу 23-го тура, "горняки" потратили немало сил, добывая победу над "Вольфсбургом". Немного омрачила это событие приостановка еврокубков, но игры внутренные пока никто не отменяет (надолго ли?). А потому у "Шахтера" будет хороший шанс временно сосредоточиться на УПЛ и постараться еще сильнее увеличить отрыв.

У Каштру сразу две серьезные проблемы перед дуэлью с "Зарей". Первая касается позиции опорника, где вылетел Степаненко, а Антонио не сыграет из-за дисквалификации. Вероятно, что в матче свой шанс получит другой бразилец - Майкон. А вот кто заменит Исмаили на левом крыле защиты - вопрос куда труднее. Вероятно, что туда будет отправлен Матвиенко, который начинал свою карьеру именно на фланге.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко - Майкон, Патрик - Марлос, Тайсон, Коноплянка - Мораес

Прогноз на матч "Заря" - "Шахтер" 1:1

На бумаге, "горняки" считаются явным фаворитом игры, но как минимум два фактора говорят о том, что "Заре" по силам будет отнять очки у фаворита. Во-первых, прошедшая в четверг игра против "Вольфсбурга" точно даст о себе знать. Сил в Германии было потрачено достаточно, а широкую ротацию Каштру точно не будет применять.

К тому же, футболисты хозяев выйдут очень настроенными, так как в случае второго подряд поражения могут еще сильнее отстать от "Динамо". Так что, рискнем предположить ничейный результат матча.