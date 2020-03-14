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ФК Львов - Карпаты 1:1. Видеообзор матча
Очередная между командами в этом сезоне
Вашему вниманию видеообзор львовского дерби между "Львовом" и "Карпатами".
Львов. Стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
ФК Львов - Карпаты 1:1
Голы: Фелипе Матеус Яковелли 50 - Антон Братков 27 (авт.)
ФК Львов: Богдан Сарнавский, Владислав Приймак, Никита Татарков, Алваро Тавареш, Фелипе Матеус Яковелли (Велвес Сантос 81), Оливейра Ренан (Назарий Ныч 63), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Джоэль Бопесу (Ярослав Богунов 61), Рафаэль Сабино
Карпаты: Олег Кудрик, Дмитрий Клёц, Александру Бойчук, Владимир Танчик, Егор Назарина, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Геннадий Пасич, Марвин Мартинс (Остап Притула 74), Ростислав Лях, Алексей Сыч (Ярослав Деда 70)
Предупреждения: Фелипе Матеус Яковелли 51, Рафаэль Сабино 85, Владислав Приймак 89 - Александру Бойчук 3, Тим Халл 30, Дмитрий Клёц 49, Геннадий Пасич 83, Геннадий Пасич 86
Удаление: Геннадий Пасич 86
Нереализованные пенальти: Никита Татарков 88 - Егор Назарина 86