Роман Санжар: Считаю, что Карпаты потеряли два очка

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар поделился мыслями после ничьи с ФК "Львовом".

"Сегодня действительно было дерби. Игра нам удавалась - в первом тайме "Карпаты" действовали лучше соперника: открыли счет, имели еще моменты. Однако после перерыва привезли себе гол. Соответственно потеряли то небольшое преимущество, которое у нас было. Хотя в конце встречи мы получили право исполнить пенальти и должны были решать игру. Впрочем, уже через минуту мы могли проигрывать.

Развязка матча была острой - обе команды создавали опасные моменты, однако по разным причинам не воспользовались случаем. Считаю, что "Карпаты" потеряли два очка. В любом случае - счет на табло. И он объективен.

Я доволен игрой 18-летнего Алексея Сыча, который сыграл достойно. Насчет Володи Танчика, то он тренировался в общей группе в течение трех дней. Во втором тайме на его игру существенно повлияла усталость. Похожая ситуация и у Ярослава Деды, который пропустил большой срок, а сегодня вышел на поле и даже имел несколько моментов.

Отсутствие болельщиков безусловно влияет на игру. У нас всегда хорошая атмосфера в домашних матчах. Если бы трибуны не пустовали, то градус дерби был бы еще выше", - рассказал Роман Санжар.