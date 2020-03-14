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Идеальный дебют. 19-летний хавбек Колоса забил Александрии. ВИДЕО

Премьер-лига
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Мечты стали реальностью

Идеальный дебют. 19-летний хавбек Колоса забил Александрии. ВИДЕО
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Руслан Костышин неожиданно доверил место в основе своей команды на поединок с "Александрией" 19-летнему Станиславу Сорокину. Только в прошлом туре он впервые попал в заявку первой команды, а в этот раз сразу же вышел на поле с первых минут. Хавбек оправдал доверие - на 36-й минуте он открыл счет ударом с линии штрафной. Стоит заметить, что в дубле "Колоса" Сорокин был самым результативным игроком своей команды - в 19-ти матчах он забил девять голов, что является третьим показателем молодежного первенства.

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В статье: Колос (Ковалевка) Станислав Сорокин
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