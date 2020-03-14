Голкипер Карпат Кудрик: После матча с Сарнавским поблагодарили друг друга за игру

Голкипер "Карпат" Олег Кудрик прокомментировал ничью с "Львовом" в матче 23-го тура УПЛ.

"Сегодня получилась хорошая игра. Считаю, что если бы на матче присутствовали болельщики, то им бы матч понравился. Поединок проходил на встречных курсах, особенно в конце матча, моменты имели и мы, и ПФК "Львов", два нереализованных пенальти, боевая игра - настоящее дерби. Однако для нас оно завершилось негативно, потому что мы стремились одержать победу, ничья нам не дает особых плюсов.

После двух выходных мы соберемся, на теории проанализируем игру и разберем свои ошибки. Пенальти? Я угадал угол, куда пробил соперник. После матча пообщались с Богданом Сарнавским, прежде всего поблагодарили друг друга за игру и вспомнили, что в позапрошлом дерби был подобный сценарий с двумя нереализованными пенальти, ситуация сегодня повторилась", - поделился Олег Кудрик.