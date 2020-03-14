Хобленко забил свой дебютный гол за Днепр-1 с пенальти, который назначила Монзуль после VAR

В рамках 23-го тура УПЛ "Днепр-1" обыграл "Мариуполь" 2:0.

Первый гол днепрян в этом матче забил форвард Алексей Хобленко. 25-летний нападающий реализовал пенальти на 64-й минуте матча.

Арбитр встречи Екатерина Монзуль назначила этот пенальти, после просмотра VAR.

Этот гол стал для Алексея дебютным в футболке "Днепра-1".