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Хобленко забил свой дебютный гол за Днепр-1 с пенальти, который назначила Монзуль после VAR
Алексей открыл счет своим голам в футболке днепрян
В рамках 23-го тура УПЛ "Днепр-1" обыграл "Мариуполь" 2:0.
Первый гол днепрян в этом матче забил форвард Алексей Хобленко. 25-летний нападающий реализовал пенальти на 64-й минуте матча.
Арбитр встречи Екатерина Монзуль назначила этот пенальти, после просмотра VAR.
Этот гол стал для Алексея дебютным в футболке "Днепра-1".
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