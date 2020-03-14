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Днепр-1 - Мариуполь 2:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенная домашняя победа днепрян

Днепр-1 - Мариуполь 2:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Мариуполь".

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Александра Ардашева (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 2:0 (0:0)
Гол: Алексей Хобленко 64 (пен.), Владислав Супряга 89
СК Днепр-1: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Алексей Хобленко (Владислав Супряга 75), Сергей Булеца (Алексей Чичиков 69), Сергей Логинов, Франциско Ди Франко, Александр Назаренко (Дмитрий Коркишко 66), Арсений Батагов, Юрий Вакулко, Максим Лопырёнок
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Джойским Дава, Дмитрий Топалов, Вячеслав Чурко (Андрей Кулаков 72), Валерий Федорчук, Игорь Кирюханцев (Алексей Кащук 77), Назарий Муравский, Максим Чех (Игорь Тищенко 66), Виктор Корниенко, Руслан Фомин
Предупреждения: Алексей Хобленко 53 - Джойским Дава 26, Андрей Кулаков 74, Алексей Быков 83

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ СК Днепр-1
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