  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Колос 4:2. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Колос 4:2. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Голевая победа подопечных Шарана

Александрия - Колос 4:2. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура УПЛ "Александрия" - "Колос".

Украинская Премьер-лига. Группа 1. 23-й тур
14 марта. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Колос" 4:2
Голы: Гречишкин 45, Грицук 54 пен., Ковалец 64, Задерака 90 - Сорокин 35, Лысенко 80
"Александрия": Билык - Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух - Гречишкин, Запорожан (Ковалец 46) - Лучкевич, Грицук, Мишенко (Задерака 46) - Безбородко (Ситало 83)
Тренер: Владимир Шаран
"Колос": Яшков - Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец - Богданов, Ореховский - Морозко (Ильин 58), Сорокин (Кожушко 55), Вильхамссон - Бондаренко (Лысенко 65)
Тренер: Руслан Костышин
Арбитр: Игорь Пасхал
Предупреждение: Безбородко 6, Бабогло 61, Лучкевич 90+3 - Ореховский 4, Вильхамссон 24 Сорокин 45, Максименко 54, Ефремов 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия УПЛ Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...