Премьер-лига
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Александрия - Колос 4:2. Видеообзор матча
Голевая победа подопечных Шарана
Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура УПЛ "Александрия" - "Колос".
Украинская Премьер-лига. Группа 1. 23-й тур
14 марта. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Колос" 4:2
Голы: Гречишкин 45, Грицук 54 пен., Ковалец 64, Задерака 90 - Сорокин 35, Лысенко 80
14 марта. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Колос" 4:2
Голы: Гречишкин 45, Грицук 54 пен., Ковалец 64, Задерака 90 - Сорокин 35, Лысенко 80
"Александрия": Билык - Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух - Гречишкин, Запорожан (Ковалец 46) - Лучкевич, Грицук, Мишенко (Задерака 46) - Безбородко (Ситало 83)
Тренер: Владимир Шаран
Тренер: Владимир Шаран
"Колос": Яшков - Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец - Богданов, Ореховский - Морозко (Ильин 58), Сорокин (Кожушко 55), Вильхамссон - Бондаренко (Лысенко 65)
Тренер: Руслан Костышин
Тренер: Руслан Костышин
Арбитр: Игорь Пасхал
Предупреждение: Безбородко 6, Бабогло 61, Лучкевич 90+3 - Ореховский 4, Вильхамссон 24 Сорокин 45, Максименко 54, Ефремов 84
Предупреждение: Безбородко 6, Бабогло 61, Лучкевич 90+3 - Ореховский 4, Вильхамссон 24 Сорокин 45, Максименко 54, Ефремов 84
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