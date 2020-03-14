Олимпик - Ворскла. Анонс с прогнозом на воскресный матч УПЛ

Полтавский клуб в четверг оформил свой выход в полуфинал Кубка страны, впервые с тех пор как этот трофей ему удалось завоевать в 2009-м. "Олимпик" же занимался кадровыми перестановками, в третий раз за год бразды правления в команде получил Игорь Климовский, который заменит Висенте Гомеса на посту главного тренера.

Favbet лига, 23-й тур (второй этап)

Стадион: "Динамо им. Лобановского" (Киев)

Главный арбитр: Ярослав Козык

Олимпик 19:30 Ворскла

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Испанский наставник еще во время зимних сборов порывался уйти из "Олимпика", но тогда Владислав Гельзин уговорил его все же продолжить сотрудничество. Судя по всему, результаты стартовых матчей весной были признаны неудовлетворительными и стороны все же расстались до окончания сезона. Донецкая команда проиграла все четыре матча, забив лишь один мяч.

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Сразу четыре исполнителя в составе "Олимпика" дисквалифицированы. Это центральный защитник Иван Зотько, хавбеки Андрей Кравчук и Максим Дегтярев, а также форвард Шехаб Зейхеди. Правда от старого-нового рулевого и без того можно было ждать серьезной встряски состава в его первом матче.

Ориентировочный состав Олимпика (4-2-3-1): Крынский - Ксенз, Гришко, Цымбалюк, Лебеденко - Кравченко, Политыло - Чогадзе, Баланюк, Пасич Е. - Ду Коуту.

Полтавский коллектив избежал дисквалификаций, к тому же к матчу 23-го тура подходит в прекрасном настроении после выигранного у "Десны" на выезде четвертьфинала Кубка. В чемпионате в 2020-м подопечные Юрия Максимова добыли две домашние победы со счетом 1:0 над донецкими клубами. В целом только выездной поединок с "Мариуполем" (0:3) можно назвать провальным, ведь от "Динамо" (1:2) в Киеве решающий мяч был пропущен уже в компенсированное время.

Ориентировочный состав Ворсклы (4-4-2): Ризнык - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Якубу - Васин, Скляр, Пуцлин, Луизао - Степанюк, Кулач.

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Цифры и факты

"Олимпик" выиграл у "Ворсклы" домашний матч первого круга (2:0). С тех пор как команда вынужденно перебралась в Киев у нее лишь одно поражение от полтавчан здесь, при четырех победах.

Серия поражений "Олимпика" в чемпионате составляет уже семь матчей. Напомним, предыдущий приход Климовского после отставки Жулио Сезара летом был отмечен почетной ничьей с "Динамо" на фоне старта из четырех кряду поражений.

В нижней шестерке чемпионата все три игры 23-го тура дублируют поединки 22-го игрового дня.

Девять матчей подряд проиграла "Ворскла" на выезде в рамках чемпионата. Набрать очки последний раз удалось против "Колоса" (3:0) еще в августе 2019-го!

Прогноз

Тот случай когда хотелось бы ошибаться, но все говорит в пользу того, что матч станет закрытым и бедным на голы. "Ворскла" в двух поединках кряду победила благодаря голам с пенальти, а вот у "Олимпика" исполняющий обязанности главного тренера, наверняка, займется первым делом наведением порядка в обороне.

Ставка: Тотал меньше (2,5)