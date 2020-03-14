Михайленко после матча с Мариуполем: Мы не в первой пятерке - Днепру-1 далеко туда

Главный тренер "Днепра-1" Алексей Михайленко прокомментировал победу над "Мариуполем" в матче 23-го тура УПЛ.

— Чем отличался футбол сегодня от того, что был неделю назад, и остались вы им довольны?

— Отличие было, прежде всего, в количестве игроков. Если тогда завершали матч 19 футболистов, то сейчас полные составы. Считаю, игра была равной. В первом тайме не получалось из хороших моментов создать удары, но, мне кажется, мы владели территориальным преимуществом, больше мячей отобрали на трети поля соперника, но, к сожалению, не получилось это завершить опасными ударами. Во втором тайме фортуна была к нам склонной. И пенальти, и второй мяч, и еще один момент Супряги были очень перспективными. Счет 2:0, считаю, снял уже все вопросы относительно победителя.

— На мой взгляд, сегодня команда выглядела более убедительно, чем неделю назад. Нам легче играть против 11 соперников, чем против 9-ти?

— Когда игрока удаляют, соперник теряет в большей степени в атаке. Они, как защищались вдевятером, так и продолжают. Два наших центральных защитника не подключаются, поэтому мы ввосьмером пытаемся пройти девять, как было в той игре. Мы не можем создать преимущество. Соперник защищается, большими силами стоит в собственной штрафной. И очень трудно даже выйти на удар из пределов штрафной.

— Как играть без зрителей?

— Думаю, никому это не нравится. Но хорошо, что мы хотя бы играем, потому что во многих странах уже не играют вообще.

— Есть такая вероятность, что сегодняшняя игра будет последней. Нынешнее место - максимальное для команды?

— Нам не хватило одного очка, чтобы быть шестыми. Возможно, это гол игрока "Колоса" Смирного на 92-й минуте в ворота "Александрии" в первом туре после зимнего перерыва. Если бы "Колос" сыграл бы вничью, мы были бы в шестерке. Считаю, совершенно неважно, на каком мы месте. Мы не в первой пятерке, которая на много очков впереди - нам далеко туда, и мы будем делать все, чтобы в следующем сезоне конкурировать с теми командами. А команды с 6 по 12 место, думаю, имеют примерно одинаковый уровень, и разница кроется в незначительных деталях. Как следствие, нам одного очка и не хватило.