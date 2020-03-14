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Бабич: Футбол получился интересный, пока не вмешались потусторонние силы

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Мариуполя" прокомментировал поражение в Днепре

Бабич: Футбол получился интересный, пока не вмешались потусторонние силы
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился мыслями после поражения от "Днепра-1" в рамках 23-го тура УПЛ.

— Две команды любят и умеют играть в футбол. Сегодня было много хороших взаимодействий. Были и контратаки. Футбол получился интересный, пока не вмешались потусторонние силы. Ключевой момент - это пенальти. Ключевой момент - когда не назначили пенальти в ворота "Днепра-1". Я пересмотрел сейчас эти моменты. Если ставят там такой пенальти, то надо ставить и в противоположную сторону. Мяч попал в руки, которые хоть и за спиной, но мяч проходил бы к штрафной. Была бы опасная ситуация. Но люди на VAR решили таким образом. VAR такой наваристый сдался сегодня.

Во потусторонними силами вы имели в виду Арановського? Возможно, он обиделся за прошлый матч?

— Он обижен всю жизнь на нас. Может быть. Мы его не видели. Он там в ухо говорил Монзуль. Ставишь пенальти в ворота - стал в другие. Еще раз говорю: ключевые моменты - это пенальти. Игра была интересной. Обе команды не били мяч, они играли. Неприятно то, что без зрителей, но футбол, считаю, был интересным.

VAR идет не на пользу украинскому футболу?

— Он нужен, чтобы смотреть пенальти, голевые моменты, вне игры, но не вмешиваться в борьбу за вторую зону. Обычно, команда, которая ее выиграет, владеет инициативой, контролирует мяч. Хотелось, чтобы меньше было VAR-ов таких наваристых.

Неделю назад мы обсуждали карточки игрокам вашей команды. Сегодня у вас есть претензии?

— Нет, нет у нас претензий. Мы обсудили это с парнями. Сказали, чтобы никого не трогали, чтобы играли, как казаки с мушкетерами. Все карточки были по делу.

Играли без зрителей. Не напоминало ли это товарищеский матч?

— Да, это как матч с повышенной ответственностью. Мы играем для зрителей, и, конечно, хотелось, чтобы они присутствовали. Но в мире сложилась такая ситуация. Лучше, наверное, играть без зрителей и доиграть чемпионат, чем думать, куда что переносить.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич УПЛ СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1.com.ua
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.03.2020 в 22:17
дворовой футбол хорошо что не было зрителей
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