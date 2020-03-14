Владимир Шаран: Второй тайм понравился и президенту, и болельщикам

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями после победы над "Колосом" в рамках 23-го тура УПЛ.

"После кубкового матча с "Динамо" увидели, что физическое и психологическое состояние не на должном уровне, потому решили сделать серьезную ротацию. Хотели еще большую сделать, но потом решили, что Дубра, Гречишкин и Лучкевич должны играть. Хотели 11 игроков поменять.

Потому в первом тайме сыграли не так, как хотели. Не хватало некоторых футболистов, которые могли усилить нашу игру. Главное, что смогли сравнять счет, хотя могли проигрывать 0:2 после первого тайма. Это добавило нам сил и уверенности. Провели хороший второй тайм и добились победы. Благодарен нашим болельщикам, которые нас поддерживали, мы их слышали. Думали, что вообще тишина будет. Второй тайм понравился и президенту, и болельщикам", – рассказал Владимир Шаран.