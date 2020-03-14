Суарес может вернуться в строй к концу апреля

As сообщает, что нападающий "Барселоны" Луис Суарес может восстановиться раньше положеного срока.

По информации источника уругвайский форвард может вернуться в строй к концу апреля.

Напомним, 33-летнего Суареса в январе прооперировали в связи с травмой мениска правого колена. Тогда каталонский клуб сообщал, что для восстановления Луиса понадобиться 4 месяца.