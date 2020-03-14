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Суарес может вернуться в строй к концу апреля
Хорошие новости для фанатов "Барсы"
As сообщает, что нападающий "Барселоны" Луис Суарес может восстановиться раньше положеного срока.
По информации источника уругвайский форвард может вернуться в строй к концу апреля.
Напомним, 33-летнего Суареса в январе прооперировали в связи с травмой мениска правого колена. Тогда каталонский клуб сообщал, что для восстановления Луиса понадобиться 4 месяца.
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Источник:As
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