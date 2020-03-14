Динамо - Десна. Анонс, прогноз, когда и где смотреть матч, составы

Favbet-лига. Второй этап. 23-й тур

15 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов)

Главный арбитр - Сергей Бойко

Ассистенты: Александр Войтюк и Виктор Матяш

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "2+2"

Интернет-трансляция: UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub

Цифры и факты

*Динамо" сохраняет вторую строчку таблицы УПЛ. Об отставании до "Шахтёра" нет смысла говорить, а конкурентов снизу команда опережает на два балла ("Заря"), три ("Десна") и пять ("Александрия").

"Десна", как вы уже поняли, идёт четвёртой. Повторим расклад в таблице и для неё: три очка от второго "Динамо", одно - от "Зари" и два преимущества над "Александрией".

посреди недели оба оппонента проводили игры Кубка Украины, завершив их в разном настроении. "Динамо" справилось с оборонительной игрой "Александрии", выиграв 1:0, а "Десна" с тем же счётом в довольно блеклом матче уступила "Ворскле". Любопытно, что представитель Чернигова свой матч проводил на день позже "динамовцев", но столичные футболисты отыграли 120 минут.

поединок первого круга завершился сенсационной победой "Десны" 2:1. На гол Беседина "северяне" ответили точными ударами экс-киевлянина Калитвинцева и Филиппова. Во втором круге победу праздновали уже "динамовцы": Цыганков забил в первом тайме, а Вербич не реализовал пенальти во втором.

киевлян и черниговчан можно назвать выездными командами: оба соперника в гостях набирают очков больше, чем в родных стенах. "Динамо", например, выигрывает в среднем только каждый второй домашний матч в УПЛ, а на счету "Десны" восемь выездных побед в 11 матчах нынешнего чемпионата.

форвард "Десны" Александр Филиппов забивает уже в трёх кряду играх Премьер-лиги.

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Сидорчук (дисквалификация), Бурда (не в форме)

Михайличенко вернёт в нападение Русина и, возможно, выпустит в старте Цыганкова. В связи с потерей Сидорчука (для нынешнего "Динамо" это как отсутствие у "Десны" Фаворова) вакантное место в середине поля займёт Дуэлунн. Крайне малая вероятность, что треугольник в центре вместе с Шепелевым и Буяльским создадут Шапаренко или Кадири, которые в течение последних недель своими шансами не воспользовались.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзёра - Буяльский, Шепелев - Вербич, Дуэлунн, Цыганков - Русин.

"Десна"

Не сыграют: Будковский, Фаворов (оба - дисквалификация), Мостовой, Огиря (оба - под вопросом)

У "северян" есть серьёзная потеря в лице Дениса Фаворова, однако не зря в игре против "Ворсклы" на Кубок свой шанс получил Конопля. Выглядел молодой латераль сыровато, но в целом именно на него сегодня должен рассчитывать тренерский штаб гостей. Любопытно будет увидеть, кто с ним выйдет на одном фланге. Есть знак вопроса под выходом на поле Мостового, который пропустил игру в мид-уик из-за повреждения.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля - Домбровский, Арвеладзе - Гуцуляк, Тотовицкий, Калитвинцев - Филиппов.

Прогноз на матч Динамо - Десна Александра Рыженко

Киев в двух последних встречах против "Александрии" показал достаточно уверенную игру. Проблема только в том, что "динамовцы" и на выходных, и посреди недели отбегали основным составом, в то время как "Десна" также основой в четверг без овертайма уверенно отдала путёвку в полуфинал Кубка "Ворскле". Но сегодня черниговчане должны предстать той командой, которая неделю назад убедительно разобралась с "Зарёй" - сейчас если и не ст о ит ждать такого же уверенного контроля игры, но возможная победа хозяев должна получиться очень нервной.

Ставка: "Десна" с форой +1 за 2,20

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус