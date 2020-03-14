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Егише Меликян: Мы все грустные. ФК Львов потерял 2 очка
Наставник "Львова" прокомментировал ничью с "Карпатами"
Главный тренер "Львова" Егише Меликян поделился мыслями после ничьи с "Карпатами" в матче 23-го тура УПЛ.
"Получается, что "Карпаты" неудобный для нас соперник.
Нам не хватило опыта и хладнокровности в атаке, чтобы реализовать моменты, которые у нас были.
Мы все грустные. Мы потеряли 2 очка", – рассказал Егише Меликян.
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Источник:"Футбол news"
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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
14.03.2020 в 23:54
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