Егише Меликян: Мы все грустные. ФК Львов потерял 2 очка

Главный тренер "Львова" Егише Меликян поделился мыслями после ничьи с "Карпатами" в матче 23-го тура УПЛ.

"Получается, что "Карпаты" неудобный для нас соперник.

Нам не хватило опыта и хладнокровности в атаке, чтобы реализовать моменты, которые у нас были.

Мы все грустные. Мы потеряли 2 очка", – рассказал Егише Меликян.