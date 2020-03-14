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Егише Меликян: Мы все грустные. ФК Львов потерял 2 очка

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Львова" прокомментировал ничью с "Карпатами"

Егише Меликян: Мы все грустные. ФК Львов потерял 2 очка
Новина українською

Главный тренер "Львова" Егише Меликян поделился мыслями после ничьи с "Карпатами" в матче 23-го тура УПЛ.

"Получается, что "Карпаты" неудобный для нас соперник.

Нам не хватило опыта и хладнокровности в атаке, чтобы реализовать моменты, которые у нас были.

Мы все грустные. Мы потеряли 2 очка", – рассказал Егише Меликян.

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В статье: ФК Львов УПЛ Карпаты (Львов) Егише Меликян
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Источник:
"Футбол news"
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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
14.03.2020 в 23:54
Ви з Бровком?
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