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Логинов: VAR делает наш футбол более справедливым

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник прокомментировал игру с "Мариуполем" (2:0)

Логинов: VAR делает наш футбол более справедливым
Новина українською

Защитник "Днепра-1" Сергей Логинов поделился впечатлениями после победы в матче 23-го тура УПЛ против "Мариуполя" (2:0).

"Выходили на матч, зная, что у соперника будет совсем другой настрой. Настраивались, помня, как сложился предыдущий матч (победа 3:0 – прим.). Нам многое удалось из запланированного. Второй сухой матч подряд добавляет команде уверенности. Это заслуга всей команды.

ВАР делает наш футбол более справедливым, как бы ни казалось соперникам. Сегодня опять был момент с ВАР, который повлиял на игру. Считаю, что все было справедливо.

Сейчас мы все в подвешенном состоянии, видим, что по всей Европе отменяют чемпионы. Мое мнение – не хочется, чтобы отменяли и переносили матчи", – сказал Логинов пресс-службе "Днепра-1".

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Логинов СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
15.03.2020 в 09:47
Так VAR надає змогу подивитися момент з різних ракурсів та "поміряти" офсайд. Утім і надалі саме суддя визначає чи був "випад" небезпечним, а гравець у пасивному положенні!
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+1
0
ascent (Луксор)
15.03.2020 в 09:01
Очень хочется посмотреть чего вы стоите без VAR, Кати и Арановского...
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+1
-2
ascent (Луксор)
15.03.2020 в 08:56
Понятно, ведь нет другой такой команды как Днепр-1, которой VAR столько напомогал...
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-2

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