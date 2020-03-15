Логинов: VAR делает наш футбол более справедливым

Защитник "Днепра-1" Сергей Логинов поделился впечатлениями после победы в матче 23-го тура УПЛ против "Мариуполя" (2:0).

"Выходили на матч, зная, что у соперника будет совсем другой настрой. Настраивались, помня, как сложился предыдущий матч (победа 3:0 – прим.). Нам многое удалось из запланированного. Второй сухой матч подряд добавляет команде уверенности. Это заслуга всей команды.

ВАР делает наш футбол более справедливым, как бы ни казалось соперникам. Сегодня опять был момент с ВАР, который повлиял на игру. Считаю, что все было справедливо.

Сейчас мы все в подвешенном состоянии, видим, что по всей Европе отменяют чемпионы. Мое мнение – не хочется, чтобы отменяли и переносили матчи", – сказал Логинов пресс-службе "Днепра-1".