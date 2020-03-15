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Супряга забил 6 голов в 5 последних турах. Всего на его счету 9 голов в УПЛ
Владислав набрал отличную форму
Нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга вчера забил в матче 23-го тура УПЛ против "Мариуполя", реализовав выход сам на сам на 89-й минуте встречи.
Для 20-летнего форварда этот гол стал шестым в последним пяти турах. Всего на его счету девять мячей в УПЛ.
После зимнего перерыва Супряга забивал "Карпатам", "Шахтеру", "Динамо" (трижды) и "Мариуполю".
Напомним, Супряга выступает за "Днепр-1" на правах аренды из "Динамо".
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Комментарии (2)
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vs-vorota (Alexandriya)
15.03.2020 в 09:56
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
15.03.2020 в 09:20
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