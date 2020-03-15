Супряга забил 6 голов в 5 последних турах. Всего на его счету 9 голов в УПЛ

Нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга вчера забил в матче 23-го тура УПЛ против "Мариуполя", реализовав выход сам на сам на 89-й минуте встречи.

Для 20-летнего форварда этот гол стал шестым в последним пяти турах. Всего на его счету девять мячей в УПЛ.

После зимнего перерыва Супряга забивал "Карпатам", "Шахтеру", "Динамо" (трижды) и "Мариуполю".

Напомним, Супряга выступает за "Днепр-1" на правах аренды из "Динамо".