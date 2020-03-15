Поклонский: Заря может играть с Шахтёром на равных

Экс-защитник "Зари" Александр Поклонский поделился ожиданиями перед встречей луганской команды с "Шахтёром".

"Луганчане не раз доказывали, что могут на равных играть с грандами. Учитывая, что "Шахтер" провел тяжелый поединок в Лиге Европы с "Вольфсбургом", у команды Виктора Скрипника появляется дополнительный "плюсик". Восстановился ли в полной мере их соперник - покажет только игра.

Во всяком случае, шансы на успех у "Зари" неплохие, команда не должна проиграть - ставлю на 1:1", – цитирует эксперта Footboom.