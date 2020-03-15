Герой футбольного дня. Василий Грицук

Самый стойкий стереотип относительно украинского футбола: два гранда играют в привлекательный и приятный глазу футбол, все остальные паркуют "автобус" у своих ворот. Так когда-то, возможно, и было, но в последние годы эта схема претерпела значительные изменения.

Во времена, когда расцвет переживали футбольные клубы из Харькова, Днепра, Одессы, не только "Динамо" и "Шахтер" демонстрировали классный футбол. С началом войны на Донбассе и после исчезновения "Днепра", "Металлиста", упадка "Черноморца" и "Карпат", расстояние между "Шахтером" / "Динамо" и всеми другими действительно увеличилось. Но... Нынче можно с осторожностью говорить о том, что наш футбол оттолкнулся от дна и жизнь существует и за пределами двух грандов. Например, эксперты, журналисты и большинство болельщиков в один голос отмечают, что "Заря" демонстрирует более привлекательный футбол, чем "Динамо". Самобытностью расцвела "Десна", а "Александрия" в группе Лиги Европы показала, что даже она может быть конкурентоспособной.

Вот, собственно, об "Александрии". Игра этой команды ярко соответствует устоявшимся стереотипам об украинском футболе: длинные передачи, много борьбы, акцент на обороне, проблемы с конструктивом. Александрийцы – из когорты команд, которые борются и выгрызают, а не творят. Таков уж стиль.

Однако и среди этого моря простоты и примитивности есть островок креатива. Его имя – Василий Грицук. С ним и без него "Александрия" – это две разных команды. А поддерживает Василия в плане творчества Кирилл Ковалец.

Символично, что именно они сделали вчера игру против "Колоса", принеся "Александрии" важную победу после двух неудачных поединков с "Динамо". Грицук принял участие в трех голах из четырех командных: сначала элегантно пропустил мяч на Гречишкина после фланговой передачи, затем супер-уверенно реализовал пенальти, а еще позже отдал максимально удобный голевой пас на Кирилла Ковальца. Грицука очень не хватало "Александрии" по ходу прошлого сезона, когда в тяжелом графике команде приходилось находить и использовать глубинные ресурсы. Важно, чтобы Грицука в дальнейшем обходили травмы. Они с Кириллом Ковальцом способны украшать игру "Александрии".

Команда Владимира Шарана – пятая и вряд ли опустится ниже этого места по итогам сезона. Но попытается побороться за нечто большее. Шансы есть.