Заря - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" проведут центральный матч 23-го тура в Запорожье. Первая и третья команда в первом этапе встречались дважды, забив за 180 минут 10 голов на двоих. Оба раза триумфатором выходила команда Каштру, но вряд ли луганчане готовы с этим смириться. Сегодня они будут стремиться взять реванш.

Следите за матчем "Заря" - "Шахтер" в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события на поле.

"Заря" - "Шахтер" смотреть видео онлайн трансляцию поединка можно прямо в этой новости ниже в плеерах Youtube-канала Football Hub и канала "Униан".

Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 23-й тур

15 марта, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

"Заря" 14:00 "Шахтер"

Трансляция Football Hub

Трансляция "Униан"