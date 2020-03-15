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Заря - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

LIVE-трансляция матча чемпионата Украины

Заря - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" проведут центральный матч 23-го тура в Запорожье. Первая и третья команда в первом этапе встречались дважды, забив за 180 минут 10 голов на двоих. Оба раза триумфатором выходила команда Каштру, но вряд ли луганчане готовы с этим смириться. Сегодня они будут стремиться взять реванш.

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Следите за матчем "Заря" - "Шахтер" в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события на поле.

"Заря" - "Шахтер" смотреть видео онлайн трансляцию поединка можно прямо в этой новости ниже в плеерах Youtube-канала Football Hub и канала "Униан".

Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 23-й тур
15 марта, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
"Заря" 14:00 "Шахтер"

Трансляция Football Hub

Трансляция "Униан"

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
15.03.2020 в 13:39
Надеюсь что скучно не будет
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