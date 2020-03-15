Бурда: Мечтал вернуться на поле

Защитник "Динамо" в интервью официальному сайту "бело–синих" прокомментировал свое возвращение на поле в матче молодежного первенства Украины "Динамо" U21 против "Ворсклы" U21 (2:2).

– С какой установкой от Юрия Мороза выходил на замену?

– Мы проигрывали, нужно было стараться играть вперед, если была такая возможность, создавать давление на соперника. То, что отыгрались – это хорошо. Ребята молодцы, не сдались, играли до конца. Но мы потеряли два очка. Как ни крути, мы должны выигрывать.

– Как оценишь свою игру?

– Мне сложно сказать. Пусть лучше тренер оценивает. Немного тяжело было, так как был большой перерыв. Я старался. Что–то получалось, что–то нет. Надеюсь, дальше буду только прибавлять.

– У тебя была персональная поддержка на матче с "Ворсклой" – пришли партнеры по команде. Ребята поздравили после игры с возвращением на поле?

– Да, конечно. Все поздравили, очень много сообщений пришло. Я благодарен всем. Очень приятно, что много кто искренне переживает за меня. Моя семья, партнеры по команде были рядом. Много болельщиков писало. Это очень важно для меня.

– Как сейчас себя чувствуешь?

– Все хорошо. Сыграл 30 минут. На данный момент это оптимальное количество игрового времени. Давно мечтал вернуться на поле и думал постоянно об этом.

– Какой дальнейший план действий – будешь играть за дубль или уже увидим тебя в заявке на матч с "Десной"?

Мне нужно еще набрать кондиции. Думаю, что молодежь мне поможет в этом, а я постараюсь им помочь. Пока буду за дубль играть. Мне нужно хотя бы пару игр полностью отыграть, чтобы почувствовать игровой тонус, вспомнить все взаимосвязи.