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Сорокин: Ничто не мешало Колосу выиграть у Александрии и бороться за более высокие места

Премьер-лига
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Хавбек "Колоса" прокомментировал поражение от "Александрии"

Сорокин: Ничто не мешало Колосу выиграть у Александрии и бороться за более высокие места
Новина українською

Полузащитник "Колоса" Станислав Сорокин прокомментировал поражение в 23-м туре УПЛ от "Александрии" (2:4).

"Первый тайм провели хорошо, правда, пропустили ненужный гол в раздевалку. На второй тайм выходили с хорошим настроением, но так получилось. Может, кто-то не доиграл.

Какой бы результат ни был в первом тайме, нужно во втором выходить и биться. У нас было все для того, чтобы выиграть. Всегда есть мотивация двигаться и быть выше. Нам ничего не мешало выиграть и догонять "Александрию", бороться за места выше", – сказал Сорокин официальному сайту "Колоса".

Матч против "Александрии" стал для Сорокина дебютным в УПЛ, в котором он также открыл счёт своим голам за команду.

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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка) Станислав Сорокин
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