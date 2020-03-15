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Сорокин: Ничто не мешало Колосу выиграть у Александрии и бороться за более высокие места
Хавбек "Колоса" прокомментировал поражение от "Александрии"
Полузащитник "Колоса" Станислав Сорокин прокомментировал поражение в 23-м туре УПЛ от "Александрии" (2:4).
"Первый тайм провели хорошо, правда, пропустили ненужный гол в раздевалку. На второй тайм выходили с хорошим настроением, но так получилось. Может, кто-то не доиграл.
Какой бы результат ни был в первом тайме, нужно во втором выходить и биться. У нас было все для того, чтобы выиграть. Всегда есть мотивация двигаться и быть выше. Нам ничего не мешало выиграть и догонять "Александрию", бороться за места выше", – сказал Сорокин официальному сайту "Колоса".
Матч против "Александрии" стал для Сорокина дебютным в УПЛ, в котором он также открыл счёт своим голам за команду.