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Заря - Шахтер 1:0. Справедливо на второе место

Премьер-лига
(1 голосов)

Гол-красавец Михайличенко приносит хозяевам победу

Заря - Шахтер 1:0. Справедливо на второе место
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Повествование о ходе событий будет неполным без упоминания стартовых составов. Во-первых, никак нельзя не отметить выход Трубина на воротах. Забегая наперед можно сделать вывод, что он провел достаточно уверенный матч и пару раз выручил команду. Скрипник удивил еще сильнее - Перович и Громов остались на скамейке запасных, а формальным центрфорвардом был Кабаев. Интересный шаг, особенно учитывая степень важности данной встречи.

После первого тайма у зрителей вряд ли остались положительные эмоции, ведь обычного накала страстей, который между командами был раньше, не прослеживался. Немного активнее смотрелись подопечные Виктора Скрикпника, которые смогли создать несколько неплохих моментов в первые 45 минут. Особенно вспоминаются эпизоды с участием Кабаева, который сумел потревожить защиту гостей. Однако свой герой был и у "горняков", и имя ему Анатолий Трубин. 18-летний вратарь заменил Пятов в рамке и продемонстрировал зрелую, не по годам, игру. После каждого удара соперника он действовал спокойно, без проблем нейтрализуя опасность.

А вот впереди "Шахтер" действовал не так хорошо. Большинство шансов было создано с фланга левого, где сегодня в связке работали Коноплянка и Матвиенко. Николай еще не забыл свои былые года, когда он начинал именно на позиции фулбэка. Но наиболее опасный момент пришел после подачи с углового, когда, побежавший на перехват Махарадзе, потерял ворота, но Мораес был не готов к подарку и мяч в ворота не переправил.

На радость зрителям у экранов, вторая 45-минутка была гораздо зрелищнее первой. Началась она сразу с двух потерь "Зари", когда на поле вышли Громов и Цвек. После столкновеня с Хочолавой сломался Леднев, а потом замену попросил Хомченовский. Между этими событиями, "Шахтер" дважды атаковал ворота Махарадзе, но голкипер хозяев решил не отставать от Трубина и также сыграл достаточно надежно. Почти сразу "Заря" могла расчитывать на забитый гол, когда в штрафной площадке гостей был потерян Громов, удару которого не хватило совсем немного, чтобы попасть в цель.

Очередной серый матч после зимнего перерыва провели Марлос и Коноплянка. Если второй на левом фланге атаки был заметен хоть немного, то бразилец с украинским гражданством и близко не напоминает себя образца двухгодичной давности. А потому нет ничего удивительного в том, что Каштру решил прекратить эти "страдания" и выпустил на поле свеженьких Тете и Коваленко. Данное решение немного взвинтило темп встречи, однако "горнякам" это практически не принесло дивидентов. Вряд ли заблокированный удар Виктора можно будет добавить в нарезку после игры.

Кульминация не самого захватывающего матча случилась за десять минут до финального свистка. "Шахтер" справился с подачей "Зари" после углового, но на краю штрафной мяч неожиданно поймал Михайличенко. Удар защитника луганчан получился настолько мощным, что у юного Трубина шансов отбить его уже не было. После этого, все вопросы о победителе должен был снимать Громов, но с самой линии круглого выбил Матвиенко.

Перед финальным свистком мог спасать свою команду Майкон, но после передачи Тайсона центральный полузащитник не попал в створ ворот. Игроки "Зари" не скрывали свою радость финального свистка и понять их можно - команда вернулась на второе место. Осталось дождаться результата матча "Динамо", у которого в соперниках крепка "Десна". Борьба за серебро должна быть достаточно серьезной (если конечно украинский чемпионат будет доигран).

Что касается "Шахтера", то он немного омрачил радость недавней победы над "Вольфсбургом". "Горняки" все еще первые и вряд ли золотой комплект медалей от них куда-то денется. Но к качеству игру (а также к отдельным персоналиям) сейчас очень много вопросов.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Корнийко (Миргород)
Заря - Шахтер 1:0
Гол: Богдан Михайличенко 84
Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский (Артём Громов 48), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Ловро Цвек 46), Александр Тымчик, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Тайсон, Жуниор Мораес, Марлос (Тете 66), Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко 66), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Додо
Предупреждения: Дмитрий Иванисеня 14, Владислав Кочергин 35, Ловро Цвек 59, Богдан Михайличенко 75 - Жуниор Мораес 52

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Богдан Михайличенко
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Комментарии (47)
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Геродот (Винница)
15.03.2020 в 16:48
Хотя гол Михайличенка скорее можно отнести к разряду случайных, победа Зари вполне закономерна. Заря играла лучше, нанесла 22 удара по воротам против 11 у Шахтера, в створ ворот - 9:3. Игра показала, что Каштру не может настроить команду на игры внутреннего чемпионата. Команда играла невыразительно, из всех выделил бы только Тайсона, который еще пытался хоть как-то разгонять атаки. Ну и молодого Трубина, хотя он после пропущенного гола начал нервничать и в определенных моментах начудил. Остальные - мрак. Очередную бездарную игру выдал Коноплянка, его КПД - ноль. Думаю, что от него надо как можно скорее избавляться - превратился в балласт. Потерял форму Марлос, действует без огонька, часто тормозил атаки, потому и заменили. Никак не наберет форму Майкон, стал совершенно беззубым в атаке Тете, парень видать после информации об интересе Баварии поймал звезду, играет плохо. Не особо запомнился и Мораес. Коваленко же, выйдя на замену, снова показал свою уже традиционно серую игру. В общем, в Шахтере проявилась еще одна проблема - отсутствие глубины состава. Вылетело трое игроков основы, а выпустить на усиление некого. Многие из тех, кого относили к основе, начали превращаться в скамеечников. Может пора почистить команду от балласта, в т.ч. и тех, кто считает себя незаменимым? Почему бы вместо никакого Коноплянки не дать шанс тому же Вакуле. Ну а Заре можно пожелать успехов, симпатичная команда, думаю, что в их матчах с Динамо и решится судьба серебряных медалей.
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
15.03.2020 в 16:32
ШО ТО БУЛО! Як я передбачав перебігали? Змогли використати свою перевагу у свіжості та бажанні? Чи стане це швайкою для Динамо? Відступати нема куди?
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+5
-1
oda1979 (Запорожье)
15.03.2020 в 16:26
Настоящий чемпион Украины определился в сегодняшнем противостоянии!
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+3
-6
Gafan777 (Каменка)
15.03.2020 в 16:31
чемпион 2-го места ты имеешь ввиду?
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+2
-6
ramon4ik (Киев)
15.03.2020 в 16:31
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+1
-3
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 16:19
Интересные будут матчи Зори с Динамо))
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+11
0
аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 16:23
И не только
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+5
-2
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
15.03.2020 в 16:17
Більше за все сподобався гол-красень Ну, що ж, тепер Зорі потрібно утриматись на 2-й сходинці. Хоч і я виріс у середовищі ^Тільки Динамо^, але саме з-за хитрож*пого жлоба суркісьонка, мрію щоб цей недопрез хоч раз пролетів повз все. Може, хоча б тоді Легендарне Динамо придбає умовний Ярославський.
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+9
-6
Gafan777 (Каменка)
15.03.2020 в 16:16
тот случай, когда днонамо болело за шахту. а теперь если Десна их бахнет, то с футболом можно заканчивать.
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+5
-9
Alex.696 (Немирів)
15.03.2020 в 16:33
Дно - це твої мізки. Образами суперників ще ніхто не здобув собі слави, а лише презирство. Справжні вболівальники з повагою відносяться до суперників, а чмошники - вони і в Африці чмошники. Кидайся лайном і далі, в тебе добре виходить.
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+4
-1
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
15.03.2020 в 16:13
Если Десна выиграет ДК, то поднимется на 3-е место. Личные встречи в приоритете. ЕЕЕ, Бой!
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+5
-5
alktus (Хмельницкий)
15.03.2020 в 16:15
Если бы у бабушки был.... ну вы в курсе
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+4
-4
avatar
Romerik (YNWA)
15.03.2020 в 16:19
Неа, эта поговорка катит только с уже случившимися событиями. А такой исход, который описан выше, вполне может случится. Не переоценивай ДК))
+4
-4
Alex.696 (Немирів)
15.03.2020 в 16:31
Не переоцінюй Десну.
+2
-2
avatar
scorpius (Ck)
15.03.2020 в 16:09
У Шахтера весь матч прослеживался тотальный по*уизм, после финального свистка никто даже особо не расстроился. Из игроков неплохо разве что Трубин и Матвиенко. Конопля всю игру раздражал своей унылостью и однообразием. Зарю поздравляю с победой, им нужнее.
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+9
0
oda1979 (Запорожье)
15.03.2020 в 16:09
В ШД заделки с выплатой зп. Игра на контору процветает ..
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+3
-9
Sneg SD (Умань)
15.03.2020 в 16:07
Шахтарю вже не потрібний цей чемпіонат.... він давно чемпіон
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+13
-3
leobmw3 (Киев)
15.03.2020 в 16:07
Шахтер добился своего - Заря выграла , с самого начало все было ясно
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+5
-9
dmitroj88
15.03.2020 в 16:05
Клятый Ахметов слил Зорьке чтобы снова опустить великое ДК!!!!!!!
Ответить
+5
-12
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
15.03.2020 в 16:09
Дааааа, во всём виноват Ахметка, вот он подлый, ВЕЛИЧАЙШЕЕ ДИНАМО опустить на 3 место
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+7
-5
oleg dynamo (львівська)
15.03.2020 в 16:10
ніхто нічого не зливав іграли на повну силу,просто в них проти зорьки така сила....
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+9
-2
Acsakal (Kharkov)
15.03.2020 в 16:14
Має право... А також ліво і прямо - з таким запасом очок.
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+3
-2
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 16:16
Величайшее!!!
Ответить
+2
-5
Gafan777 (Каменка)
15.03.2020 в 16:17
глубокое днонамо
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+3
-7
oleg dynamo (львівська)
15.03.2020 в 16:04
а по грі, то рівна гра просто зорьці підфартило.Може і ШД і змучений але я не думаю що щось би по грі змінилось,єдиний хто щось пробував створювати це Тайсон.Мені особисто цікаво як ДК буде з цією командою давати раду,Єх не програй ДК Дніпру,можливо були б якісь шанси,,,,
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+6
-3
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 16:15
Сегодня дадут шансы........Десне))
Ответить
+2
-5
oleg dynamo (львівська)
15.03.2020 в 16:19
та ви ДК так вже не гнобіть,воно ні від Десни ні від Зорі не слабше,але і не набагато сильніше,так що результат може бути різний
+4
-1
Acsakal (Kharkov)
15.03.2020 в 16:23
Десна в Кубку виступила мяко кажучі "не дуже". Берегли сили на ДК?
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
15.03.2020 в 16:21
В Динамо сьогодні реальні шанси навіть на четверте місце.
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+3
-3
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 16:01
Пока все по прекрасному сценарию)))
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+3
-2
аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 15:57
Скрипника и его парней с заслуженной победой. Каштру трудно заставить своих игроков выкладываться в таких матчах на 100%, исключение - игры против Динамо. Очень понравился Трубин, хорошая замена Пятову подрастает. Ждем, что покажет сегодня вице-чемпион.
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+15
-1
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Hugo64 (PARIS)
15.03.2020 в 15:57
выиграли не за счет катания мяча поперек поля- длинные пасы и быстрые атаки ( ничего не напоминает) ИВАНИСЕНЯ раз 5 -6 обрезал команду--а когда была убойная позиция для удара -мимо.. кабаев нехватает ему всего и мастерства и точности и можно пас отдать а он лупит куда нибудь--- НО ЭТО ВО ВСЕХ КОМАНДАХ есть --но мы про ЗАРЮ----
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+5
-4
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таврия19752009 (симферополь)
15.03.2020 в 15:55
Трубин неплохо,Коноплянка дно,Каштру ФИЗРУК
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+2
-10
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.03.2020 в 15:56
По сравнению с остальными тренерами УПЛ Каштру - Пеп Гвардиола местного разлива.
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+5
-5
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таврия19752009 (симферополь)
15.03.2020 в 16:02
Ага когда все преимущества про* б Шахтера вы вспомните мои слова.особено второй состав с Ворсклой .
+5
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.03.2020 в 15:54
Десна должна подсобить)
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+3
-6
support (Kyiv)
15.03.2020 в 15:53
Ну вот, сейчас десна обыграет Киев и велкам зарю в лч
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+8
-6
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Инспектор ( )
15.03.2020 в 15:53
Какой идиот взял в команду Конопляеку ,какой от него прок?
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+13
-2
DROP D (Винница)
15.03.2020 в 15:55
Ну он шутки шутит, юморит. Может из за этого? он не особо играет
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+10
0
аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 15:58
Вот как раз для таких матчей и взяли.
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+6
0
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Romerik (YNWA)
15.03.2020 в 16:00
Раньше я защищал Коноплянку от таких от комментаторов как ты. Ибо он тогда хоть играл нормально за сборную, но последних полгода - год он сдаёт семимильными шагами... Очень надеюсь, что на Евро (2020 или когда там оно состоится) он будет сидеть на банке, выходя только под конец. Ярмолу через год думаю ждёт та же участь, так как уже сейчас видно, что он не тот что был раньше... И вообще вон как время летит, ещё казалось совсем недавно они двое были главными надеждами сборной, и всего нашего футбола, а теперь что один, что второй скоро пойдут на футбольную пенсию.. Мда...
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+10
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.03.2020 в 16:15
Ярмола может в центре сыграть. Он работяга!
+5
-3
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Romerik (YNWA)
15.03.2020 в 16:21
Так кто говорит что не может)), но это не отменяет того факта, что он сдает...
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
15.03.2020 в 16:21
Ну Ярмоленко неправильно сравнивать. Он постоянно в травмах последний год. А уровень Коноплянки на данный момент - это Днепр 1.
+6
0
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Romerik (YNWA)
15.03.2020 в 16:23
А ты думаешь, что после этих травм он выйдет на свой былой уровень. Сомневаюсь. Возраст уже не тот. Хотя на среднем уровне еще спокойно может играть несколько лет. Конопля видимо уже даже уровень выше среднего не тянет...
+2
-2
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scorpius (Ck)
15.03.2020 в 16:25
Если Евро перенесут на лето 2021, то вообще непонятно кто в каком состоянии будет.
+2
0
Acsakal (Kharkov)
15.03.2020 в 16:28
Коноплянці, схоже, футбол частково вже набрид... В сенсі гроші за нього отримувати не набридло, а от бігати по полю...
+3
0

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