Заря - Шахтер 1:0. Справедливо на второе место

Повествование о ходе событий будет неполным без упоминания стартовых составов. Во-первых, никак нельзя не отметить выход Трубина на воротах. Забегая наперед можно сделать вывод, что он провел достаточно уверенный матч и пару раз выручил команду. Скрипник удивил еще сильнее - Перович и Громов остались на скамейке запасных, а формальным центрфорвардом был Кабаев. Интересный шаг, особенно учитывая степень важности данной встречи.

После первого тайма у зрителей вряд ли остались положительные эмоции, ведь обычного накала страстей, который между командами был раньше, не прослеживался. Немного активнее смотрелись подопечные Виктора Скрикпника, которые смогли создать несколько неплохих моментов в первые 45 минут. Особенно вспоминаются эпизоды с участием Кабаева, который сумел потревожить защиту гостей. Однако свой герой был и у "горняков", и имя ему Анатолий Трубин. 18-летний вратарь заменил Пятов в рамке и продемонстрировал зрелую, не по годам, игру. После каждого удара соперника он действовал спокойно, без проблем нейтрализуя опасность.

А вот впереди "Шахтер" действовал не так хорошо. Большинство шансов было создано с фланга левого, где сегодня в связке работали Коноплянка и Матвиенко. Николай еще не забыл свои былые года, когда он начинал именно на позиции фулбэка. Но наиболее опасный момент пришел после подачи с углового, когда, побежавший на перехват Махарадзе, потерял ворота, но Мораес был не готов к подарку и мяч в ворота не переправил.

На радость зрителям у экранов, вторая 45-минутка была гораздо зрелищнее первой. Началась она сразу с двух потерь "Зари", когда на поле вышли Громов и Цвек. После столкновеня с Хочолавой сломался Леднев, а потом замену попросил Хомченовский. Между этими событиями, "Шахтер" дважды атаковал ворота Махарадзе, но голкипер хозяев решил не отставать от Трубина и также сыграл достаточно надежно. Почти сразу "Заря" могла расчитывать на забитый гол, когда в штрафной площадке гостей был потерян Громов, удару которого не хватило совсем немного, чтобы попасть в цель.

Очередной серый матч после зимнего перерыва провели Марлос и Коноплянка. Если второй на левом фланге атаки был заметен хоть немного, то бразилец с украинским гражданством и близко не напоминает себя образца двухгодичной давности. А потому нет ничего удивительного в том, что Каштру решил прекратить эти "страдания" и выпустил на поле свеженьких Тете и Коваленко. Данное решение немного взвинтило темп встречи, однако "горнякам" это практически не принесло дивидентов. Вряд ли заблокированный удар Виктора можно будет добавить в нарезку после игры.

Кульминация не самого захватывающего матча случилась за десять минут до финального свистка. "Шахтер" справился с подачей "Зари" после углового, но на краю штрафной мяч неожиданно поймал Михайличенко. Удар защитника луганчан получился настолько мощным, что у юного Трубина шансов отбить его уже не было. После этого, все вопросы о победителе должен был снимать Громов, но с самой линии круглого выбил Матвиенко.

Перед финальным свистком мог спасать свою команду Майкон, но после передачи Тайсона центральный полузащитник не попал в створ ворот. Игроки "Зари" не скрывали свою радость финального свистка и понять их можно - команда вернулась на второе место. Осталось дождаться результата матча "Динамо", у которого в соперниках крепка "Десна". Борьба за серебро должна быть достаточно серьезной (если конечно украинский чемпионат будет доигран).

Что касается "Шахтера", то он немного омрачил радость недавней победы над "Вольфсбургом". "Горняки" все еще первые и вряд ли золотой комплект медалей от них куда-то денется. Но к качеству игру (а также к отдельным персоналиям) сейчас очень много вопросов.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Корнийко (Миргород)

Заря - Шахтер 1:0

Гол: Богдан Михайличенко 84

Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский (Артём Громов 48), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Ловро Цвек 46), Александр Тымчик, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко

Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Тайсон, Жуниор Мораес, Марлос (Тете 66), Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко 66), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Додо

Предупреждения: Дмитрий Иванисеня 14, Владислав Кочергин 35, Ловро Цвек 59, Богдан Михайличенко 75 - Жуниор Мораес 52