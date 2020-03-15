Леднев и Хомченовский получили травмы в матче с Шахтером

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев получил травму в матче с "Шахтёром".

Под занавес первого тайма 21-летний хавбек травмировал голеностоп в столкновении с Сергеем Кривцовым. Вместо него на вторую половину поединка вышел Ловро Цвек. Отметим, что Леднев является самым результативным игроком "Зари" в текущем сезоне - на его счету 11 голов и 5 результативных передач.

Вслед за этим травмировался и Дмитрий Хомченовский. На 48-й минуте его заменил Артём Громов.