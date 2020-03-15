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Леднев и Хомченовский получили травмы в матче с Шахтером
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Полузащитник "Зари" Богдан Леднев получил травму в матче с "Шахтёром".
Под занавес первого тайма 21-летний хавбек травмировал голеностоп в столкновении с Сергеем Кривцовым. Вместо него на вторую половину поединка вышел Ловро Цвек. Отметим, что Леднев является самым результативным игроком "Зари" в текущем сезоне - на его счету 11 голов и 5 результативных передач.
Вслед за этим травмировался и Дмитрий Хомченовский. На 48-й минуте его заменил Артём Громов.
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