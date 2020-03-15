Динамо - Десна: LIVE видео трансляция матча

Соперники уже дважды пересекались в текущем сезоне: обменявшись гостевыми победами. Эти результаты подтверждают общую тенденцию в нынешнем чемпионате - "Динамо" и "Десна" лучше выступают на выезде, чем в родных стенах. Продолжится ли эта статистика в очной встрече?

Напомним, что черниговчане в настоящий момент занимают четвёртую строчку в таблице УПЛ. Если команда Александра Рябоконя выиграет, она подвинет с третьей позиции как раз киевлян. Победа хозяев позволит "динамовцам" забрать у "Зари" второе место в Премьер-лиге.

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Favbet-лига. Второй этап. 23-й тур

15 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов)

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