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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Десна: LIVE видео трансляция матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Один из двух главных матчей дня в УПЛ

Динамо - Десна: LIVE видео трансляция матча
Новина українською

Соперники уже дважды пересекались в текущем сезоне: обменявшись гостевыми победами. Эти результаты подтверждают общую тенденцию в нынешнем чемпионате - "Динамо" и "Десна" лучше выступают на выезде, чем в родных стенах. Продолжится ли эта статистика в очной встрече?

Напомним, что черниговчане в настоящий момент занимают четвёртую строчку в таблице УПЛ. Если команда Александра Рябоконя выиграет, она подвинет с третьей позиции как раз киевлян. Победа хозяев позволит "динамовцам" забрать у "Зари" второе место в Премьер-лиге.

Следите за игрой "Динамо" - "Десна" в текстовой трансяции на UA-Футбол здесь - это самый удобный способ не пропустить ни одного важного события на поле.

Favbet-лига. Второй этап. 23-й тур
15 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
"Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов)

Трансляция "2+2" (по подписке)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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