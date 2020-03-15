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Чуть сетку не порвал! Как Михайличенко забил Шахтеру. ВИДЕО

Премьер-лига
(8 голосов)

Заря воплотила свое преимущество в забитый гол

Чуть сетку не порвал! Как Михайличенко забил Шахтеру. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Шахтером" вышел на удивление упорным и неуступчивым. Счет 0:0 держался до 84-й минуты, пока первыми не забили луганчане. Да еще как! Богдан Михалийченко поймал мяч на ногу после подачи углового и попал под перекладину. Удар получился настолько мощным, что у юного голкипера Анатолия Трубина шансов спасти команду не было.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Богдан Михайличенко
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Комментарии (2)
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maximalist1 (знаменка)
15.03.2020 в 16:29
Роберто Карлос вернулся в футбол?
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0
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Кююмалайнен (Київ)
15.03.2020 в 16:20
Ото в@бал, попал бы в кого из игроков, убил бы...
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+1
0

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