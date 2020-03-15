Чуть сетку не порвал! Как Михайличенко забил Шахтеру. ВИДЕО

Центральный матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Шахтером" вышел на удивление упорным и неуступчивым. Счет 0:0 держался до 84-й минуты, пока первыми не забили луганчане. Да еще как! Богдан Михалийченко поймал мяч на ногу после подачи углового и попал под перекладину. Удар получился настолько мощным, что у юного голкипера Анатолия Трубина шансов спасти команду не было.