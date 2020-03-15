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Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо - Десна

Премьер-лига
(3 голосов)

Матч пройдет сегодня в 17:00

Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо - Десна
Новина українською

Сегодня в рамках 23-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет черниговскую "Десну".

Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

"Динамо": Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Кадири, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Вербич – Русин

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Андриевский, Забарный, Караваев, Белошевский

"Десна": Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Имереков – Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Старенький, Арвеладзе – Филиппов

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлёбас, Тотовицкий, Гуцуляк, Кузык

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 16:56
Удачи Динамо!
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0
0
ramon4ik (Киев)
15.03.2020 в 16:48
Вперед Десна!!!
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0
-1
oleg dynamo (львівська)
15.03.2020 в 16:38
де Сидор?
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0
-1
oleg dynamo (львівська)
15.03.2020 в 16:37
напрягає в старті Шепелєв,в останніх іграх сильно здав,а так в бій..
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