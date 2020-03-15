Премьер-лига
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Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо - Десна
Матч пройдет сегодня в 17:00
Сегодня в рамках 23-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет черниговскую "Десну".
Стали известны стартовые составы команд на этот матч.
"Динамо": Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Кадири, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Вербич – Русин
Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Андриевский, Забарный, Караваев, Белошевский
"Десна": Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Имереков – Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Старенький, Арвеладзе – Филиппов
Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлёбас, Тотовицкий, Гуцуляк, Кузык
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 16:56
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ramon4ik (Киев)
15.03.2020 в 16:48
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oleg dynamo (львівська)
15.03.2020 в 16:38
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oleg dynamo (львівська)
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