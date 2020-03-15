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Луиш Каштру: Я чувствовал, что команда готова выходить на матч не в лучших кондициях

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "горняков" подвел итоги поражения от луганчан

Луиш Каштру: Я чувствовал, что команда готова выходить на матч не в лучших кондициях
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтер" Луиш Каштру прокомментировал поражение от луганской "Зари" в матче 23-го тура УПЛ.

- "Заря" - команда, которую мы очень хорошо знаем и помним из-за сложностей, которые они всегда нам доставляют. Обе победы, которые у нас получились в первой части сезона, были очень сложны. Как здесь в Запорожье, так и в Харькове. Мы прекрасно знали, чего нам ждать. У нас была игра в четверг, после которой мы очень устали. И перелёт, и в Киев домой не возвращались. Тем не менее, я чувствовал, что команда готова выходить на сегодняшнюю игру, но, возможно, не в лучших кондициях. Не хочу сейчас отрицать заслугу "Зари". Наш соперник отлично себя показал на протяжении всего поединка. Поздравляю "Зарю". А мы продолжим работать дальше, чтобы добиваться новых побед и добираться к нашей главной цели.

- Отсутствие Исмаили сказалось на атакующих действиях команды?

- Нет. Команда вышла и выполнила установку практически. Мы будем выигрывать всегда, как команда и проигрывать, как команда, никого не индивиализируя.

- Как привыкнуть к тому, что матчи проводятся без болельщиков?

- Нет, мы никогда не сможем к этому адаптироваться. Душа стадиона – это всегда болельщики. Стадионы без болельщиков – это стадионы без души. Это как будто мы находимся в театре, актёры играют на сцене, но для пустого зала. Лучше прикрыть на время театр, чем переживать такую ситуацию. Футбол – это игра эмоций и кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков. В четверг даже я не прочувствовал эти эмоции, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник даст правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Луиш Каштру
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
15.03.2020 в 19:26
Каштру тебя предупреждали не ставь Коноплянко Коваленко их только на пару минут если ШД выигровает матч --они полный 0
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tolina-ystas (Краматорск)
15.03.2020 в 19:07
Потрясающая способность находить причины поражения в чём угодно кроме игры.Перелёт из Германии в Украину такие молодые ребята должны и не заметить.Команда сейчас играет так как хочет.такое впечатление,что тренера в команде нет вообще.При такой комплектации решающую роль должна играть разумная ротация а здесь как не выйдут на игру несколько основных команда не играет вообще.Научились играть без своего поля,научатся и без зрителей.
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