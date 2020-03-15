  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Виктор Скрипник: Мы готовы к приостановке УПЛ. Но сегодня мы рады, что обыграли Шахтёр
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктор Скрипник: Мы готовы к приостановке УПЛ. Но сегодня мы рады, что обыграли Шахтёр

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник луганчан подвел итоги победы над "горняками"

Виктор Скрипник: Мы готовы к приостановке УПЛ. Но сегодня мы рады, что обыграли Шахтёр
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал минимальную победу донецким "Шахтёром" в матче 23-го тура УПЛ.

- Мы первый раз играли без болельщиков. Это накладывает негативный отпечаток. Когда ты играешь дома и видишь, что трибуны живут и поддерживают твою команду, от этого всегда легче.

Но сейчас, те события, которые происходят во всём мире, накладывают отпечаток. Если сейчас будет пауза и мы понимаем, что чемпионат не заканчивается, то готовимся дальше. Подождём вторника.

Те подсказки, которые тренер иногда выкрикивает, сегодня доходили до игроков, так как слышно было всё. Резюмируя, скажу, что мы готовы ко всему. К паузе или приостановке чемпионата. Но сегодня мы рады, что обыграли "Шахтёр". Не каждый раз обыгрываешь эту команду. Мы дважды в первой части играли и, при хорошей игре, дважды уступили. Сегодня нам удалось победить и вся борьба ещё впереди. Готовимся с позитивом. Такие игры добавляют уверенности на будущее. Сегодня нам действительно улыбнулось счастье обыграть такую команду, как "Шахтёр".

- Насколько раскрывается душа команды, когда мы играем с такими сильными соперниками, которые и сами играют, и нам дают играть?

- Мы у них учимся и проводим хорошие игры. Из этих игр мы больше берём позитива и больше развиваемся.

- Какое у вас видение дальнейшей ситуации?

- Я думаю, что нужно сделать паузу. Давайте успокоимся, а потом все вместе с болельщиками наиграемся в футбол. Будем радоваться футболу, а не переживать за то, что сейчас происходит в мире. Лучше сделать паузу и дождаться того момента, когда все вместе будем радоваться спорту. Вся борьба ещё впереди. Мы с пониманием отнесёмся к любому предстоящему решению и ждём вторника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Шахтер (Донецк) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zarya-lugansk.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ди (Киев)
15.03.2020 в 19:28
Заслуженная победа Зари из Луганска над своими лютыми соперниками из Донецка!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...