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Русин забил впервые после возвращения в Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

21-летний форвард открыл счет в матче с "Десной"

Русин забил впервые после возвращения в Динамо. ВИДЕО
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В рамках 23-го тура УПЛ "Динамо" принимает "Десну".

Киевский клуб открыл счет в этом матче. Гол на свой счет записал форвард "бело-синих" Назарий Русин. Этот гол стал первым для 21-летнего нападающего после возвращения в стан "Динамо".

Напомним, Русин первую половину УПЛ провел в аренде в луганской "Заре".

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Назарий Русин
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