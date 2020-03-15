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Русин забил впервые после возвращения в Динамо. ВИДЕО
21-летний форвард открыл счет в матче с "Десной"
В рамках 23-го тура УПЛ "Динамо" принимает "Десну".
Киевский клуб открыл счет в этом матче. Гол на свой счет записал форвард "бело-синих" Назарий Русин. Этот гол стал первым для 21-летнего нападающего после возвращения в стан "Динамо".
Напомним, Русин первую половину УПЛ провел в аренде в луганской "Заре".
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