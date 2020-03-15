Заря удовлетворена. Динамо - Десна 1:1

В связи с потерей в обороне Фаворова и Мостового тренерский штаб гостей решил перейти на игру в три центрбека. Таким образом, в старте у "северян" нашлось место "бровочникам" Конопле и Старенькому: в обороне оба выглядели не лучшим образом, однако страховали центральные защитники. Впервые в календарном году вышел Огиря, который зимой восстанавливался после травмы. Нападающим на удивление оказался Арвеладзе, а лучший бомбардир команды Филиппов занял позицию левого вингера. У "Динамо" также были изменения, хоть на схему они не очень повлияли. Кадири во второй раз подряд получил место в основном составе, по флангам играли Вербич и Цыганков, а за атаку отвечал Русин.

В стартовую четверть часа соперники обменялись неплохими моментами, когда на первый план вышли вратари: сначала на мощный удар Кадири срегагировал Паст, а буквально в ответной атаке Калитвинцев с разворота пробил практически в Бущана.

Однако затем команды взяли паузу, которая затянулась на неопределённый срок. У "Десны" футбол в атаке шёл очень тяжело, но было очевидно, что "северяне" больше сконцентрированы на игре от своих ворот. У "динамовцев" было несколько неплохих возможностей забить, однако не хватало удара, который бы поставил точку.

В итоге, главный момент тайма произошёл уже в его концовке: после передачи с правого фланга и неудачного выноса от Гитченко мяч после удара Шепелева от перекладины ушёл за пределы поля.

После перерыва мало что изменилось. "Динамо" пыталось атаковать, "Десна" - не дать обострить сопернику. Интенсивность футбола откровенно хромала, поэтому следить за такой встречей можно было разве что не вникая, иначе существовал риск заснуть.

Но, к счастью, событий во втором тайме стало побольше. Для начала, Киев наконец-то довёл преимущество по основным статистическим показателям до гола: Русин выскочил под передачу справа от Шепелева и забил первый гол за "Динамо" после возвращения в столицу.

В ответ в течение следующих десяти минут "деснянцы" провели сразу два гола. И если удар головой Старенького практически с линии отменили из-за офсайда, то голевую атаку, которую для гостей разогнали Шепелев и Караваев, Филиппов уже завершил по правилам.

В концовке, возможно, чуть ближе к голу были хозяева, однако во второй раз воплотить в результативный удар неявные голевые моменты Киев не смог.

У "Динамо" одинаковое количество очков с "Зарёй", но по дополнительным показателям луганчане выше. "Десна" позади всего в трёх баллах. Заруба вроде бы намечается знатная. Проблема только в том: есть ли будущее у этого чемпионата.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Виктор Матяш (Донецк)

Динамо - Десна 1:1

Голы: Назарий Русин 69 - Александр Филиппов 80

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков (Александр Караваев 46), Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кендзёра

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк 67), Александр Филиппов, Владислав Калитвинцев (Егор Картушов 87), Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Сергей Старенький, Максим Имереков

Предупреждения: Назарий Русин 23 - Сергей Старенький 47