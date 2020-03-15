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  4. Заря удовлетворена. Динамо - Десна 1:1
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Премьер-лига

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Заря удовлетворена. Динамо - Десна 1:1

Премьер-лига
(4 голосов)

Луганчане завершают тур на втором месте в УПЛ, "Динамо" и "Десна" позади

Заря удовлетворена. Динамо - Десна 1:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

В связи с потерей в обороне Фаворова и Мостового тренерский штаб гостей решил перейти на игру в три центрбека. Таким образом, в старте у "северян" нашлось место "бровочникам" Конопле и Старенькому: в обороне оба выглядели не лучшим образом, однако страховали центральные защитники. Впервые в календарном году вышел Огиря, который зимой восстанавливался после травмы. Нападающим на удивление оказался Арвеладзе, а лучший бомбардир команды Филиппов занял позицию левого вингера. У "Динамо" также были изменения, хоть на схему они не очень повлияли. Кадири во второй раз подряд получил место в основном составе, по флангам играли Вербич и Цыганков, а за атаку отвечал Русин.

В стартовую четверть часа соперники обменялись неплохими моментами, когда на первый план вышли вратари: сначала на мощный удар Кадири срегагировал Паст, а буквально в ответной атаке Калитвинцев с разворота пробил практически в Бущана.

Однако затем команды взяли паузу, которая затянулась на неопределённый срок. У "Десны" футбол в атаке шёл очень тяжело, но было очевидно, что "северяне" больше сконцентрированы на игре от своих ворот. У "динамовцев" было несколько неплохих возможностей забить, однако не хватало удара, который бы поставил точку.

В итоге, главный момент тайма произошёл уже в его концовке: после передачи с правого фланга и неудачного выноса от Гитченко мяч после удара Шепелева от перекладины ушёл за пределы поля.

После перерыва мало что изменилось. "Динамо" пыталось атаковать, "Десна" - не дать обострить сопернику. Интенсивность футбола откровенно хромала, поэтому следить за такой встречей можно было разве что не вникая, иначе существовал риск заснуть.

Но, к счастью, событий во втором тайме стало побольше. Для начала, Киев наконец-то довёл преимущество по основным статистическим показателям до гола: Русин выскочил под передачу справа от Шепелева и забил первый гол за "Динамо" после возвращения в столицу.

В ответ в течение следующих десяти минут "деснянцы" провели сразу два гола. И если удар головой Старенького практически с линии отменили из-за офсайда, то голевую атаку, которую для гостей разогнали Шепелев и Караваев, Филиппов уже завершил по правилам.

В концовке, возможно, чуть ближе к голу были хозяева, однако во второй раз воплотить в результативный удар неявные голевые моменты Киев не смог.

У "Динамо" одинаковое количество очков с "Зарёй", но по дополнительным показателям луганчане выше. "Десна" позади всего в трёх баллах. Заруба вроде бы намечается знатная. Проблема только в том: есть ли будущее у этого чемпионата.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Виктор Матяш (Донецк)
Динамо - Десна 1:1
Голы: Назарий Русин 69 - Александр Филиппов 80
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков (Александр Караваев 46), Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кендзёра
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк 67), Александр Филиппов, Владислав Калитвинцев (Егор Картушов 87), Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Сергей Старенький, Максим Имереков
Предупреждения: Назарий Русин 23 - Сергей Старенький 47

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (115)
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Блуждающий Форвард
15.03.2020 в 19:51
Киевское днище ругать нельзя? Лаять можно только на Шахтёр и Ахметова?!!!
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+1
-2
Блуждающий Форвард
15.03.2020 в 19:49
Почему мой комментарий не опубликован?!!!
Ответить
0
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 19:52
Наверное каждое второе слово не приличное.))
Ответить
+2
-1
Блуждающий Форвард
15.03.2020 в 19:53
НЕПРИЛИЧНОЕ - пишется слитно, грамотей...
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 19:55
Спасибо, постараюсь запомнить. )
+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
15.03.2020 в 19:42
кто-то гооврит о чемпе?? я понимаю Тайсона, как играть и развиваться когда против тебя команды по 10 игроков в штрафной???
Ответить
+1
-4
oda1979 (Запорожье)
15.03.2020 в 19:43
И что???
Ответить
+2
-1
СашаXM (Хмельницкий)
15.03.2020 в 19:50
играть нужно, почему АПЛ Италдия интересны? Там играют а не сидят дома 90 минут и 1 раз выбегают! Что значит ну и что?? Мы хотим развиваться или смотреть это УГ?
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 19:57
А что это за место такое, Италдия?
0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
15.03.2020 в 19:40
До болі символічно : гравець якого обміняли з доплатою грає в "каріуса" , а яким "доплатили" - забива шахтарю . Браво юдєї-рахмілєвічі , "любіть" Динамо далі - народ у нас тєрпіли !
Ответить
0
-1
zvvv1235
15.03.2020 в 19:40
Он по другомуц пас отдать не мог у него нога луганская
Ответить
+1
0
Чернышев (Tegusi)
15.03.2020 в 19:32
Це чернігівське одоробло дістало, яке кричить що ми звьозди, а гри як не було так і немає, як і стадіону.
Ответить
+4
-1
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 19:42
Зато в Динамо есть стадион, в отличие от всех её конкурентов, а толку?
Ответить
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
15.03.2020 в 19:54
Причём заметь, что стадион то есть, но не их. Они под шумок, как "народная команда" арендовали себе общий для всех стадион, и прозвали его своим. Я ничего не имею против, так как все по закону, и аренда выплачивается, но когда у тебя такой уровень игры, иметь общенациональный стадион страны в своем распоряжении - это очень высокое мнение о себе нужно иметь...
0
0
Dimka26 (Чернигов)
15.03.2020 в 19:48
Филиппов - звезда УПЛ на данный момент, это глупо отрицать
Ответить
+1
-1
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:50
Звезда УПЛ?)))Улыбнуло
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.03.2020 в 19:50
Согласен,для УПЛ нормальный игрок,но не более...
0
0
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Drovko (Lviv)
15.03.2020 в 19:50
А що у всіх в УПЛ крім Десни є свої стадіони?))).. А гра у них якраз є...інакше не боролися б за трійку.
Ответить
0
-1
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:52
Гра є? ЦІкаво, цікаво
0
0
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:51
Є в них стадіо))) Як у поганому колгоспі - з дерев'яними ослінчиками й сараями за воротами
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0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
15.03.2020 в 19:26
Караваєв продовжує грати за "Зорю"
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+5
-1
Леонід Скачков (Рівне)
15.03.2020 в 19:25
Скажіть мені,за які такі чесноти,в старті постійно дерев"яний Шепелєв????Вербіч багато бігає,але конструктиву- нуль!Десна,по великому рахунку,команда гавняна,але вже й пора для Динамо навчитись ламати автобуси,навіть якщо вони двохповерхові.
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+4
0
zvvv1235
15.03.2020 в 19:22
Ця гнида лугандонська каракакаєв злив Динамо.
Ответить
+3
-9
avatar
simargl (Чернигов)
15.03.2020 в 19:25
Массоны виноваты !!!
Ответить
+5
-4
Po4eson (Одесса)
15.03.2020 в 19:38
Жидорептилоиды
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
15.03.2020 в 19:21
Кстати, кто-нибудь знает - в случае равенства очков личные встречи первой части чемпионата имеют значение или обнулились?
Ответить
0
-1
Comment06 (Украина)
15.03.2020 в 19:20
Стесняюсь спросить, а здесь тоже были происки Р.Ахметова?
Ответить
+4
-1
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:19
Отскочили деревяннолавочные автобусники
Ответить
+2
-2
ACB (Чернигов)
15.03.2020 в 19:20
Интересно, ты о ком?
Ответить
+3
-3
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 19:29
О Динамо наверное?!
+2
-2
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:42
У Динамо на стадио лавочки не деревянные
0
0
Dimka26 (Чернигов)
15.03.2020 в 19:21
Легко рассуждать, когда судья голы чистые не засчитывают. Удары по воробьям от Динамо - это отскок. Ну да, конечно.
Ответить
+2
-4
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:29
Какой чистый гол?
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
15.03.2020 в 19:36
ты хочешь просто видеть то, что тебе удобно. вот и все.
+2
-2
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:41
Если бы гол был чистый - его бы засчитали. А так это поллюции
0
0
Dimka26 (Чернигов)
15.03.2020 в 19:44
Да там все было. И гол и пенальти. Арбитр дурачка включил при просмотре повтора - вот и все.
+1
-1
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:48
И в каком месте там пенальти был? А гол забивался с явного оффсайда
0
0
Dimka26 (Чернигов)
15.03.2020 в 19:24
А. Удар Шепелева с 10 метров в перекладине - это уровень мастерства. Отскок, конечно же. С таким мастерством только везение не помогало отгрузить десяток голов.
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+1
-3
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simargl (Чернигов)
15.03.2020 в 19:17
Если завершат чемпионат во вторник, то четвёртое место для Десны не так и плохо, хотя Десне вполне по силам побороться и за медали ...всем здоровья , сейчас это актуально !!
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+2
-2
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Romerik (YNWA)
15.03.2020 в 19:16
Алекс696, и ты мне ещё говоришь "не переоцінюй Десну"... Хоть я и не смотрю почти упл, но я то лучше получается знаю, кого нужно "не переоцінювати", а саме ДК. Просто треба бути реалістами, і дивитися на реальний рівень команд в упл, або в моєму випадку просто проаналізувати попередні результати команд. Тут не треба було бути вангою, щоб спрогнозувати що ДК не виграє в Десни... Більше попрошу тебе не писати мені своїх не підкріплених нічим коментарів... До зустрічі...
Ответить
+1
-4
Po4eson (Одесса)
15.03.2020 в 19:19
Ванна прогнозирует? Джакузи тогда вообще Оракул
Ответить
+2
-2
Alex.696 (Немирів)
15.03.2020 в 19:29
І чим рівень Десни вище за Динамо? Вмінням ставити автобус? Тут да, Рябоконь їх навчив. А Михайличенко не рівень Динамо, тут нема мови.
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
15.03.2020 в 19:38
Ты хоть посмотри разноплановые вариации Рябоконя, как тактический рисунок меняется по ходу игры. А не прямолинейное бей-беги от Михасика.
0
-2
avatar
Romerik (YNWA)
15.03.2020 в 19:46
А хто сказав, що рівень Десни вищий за ДК. Не перекручуй моїх слів. Я такого не говорив. Я сказав що такі як ти сильно переоцінюють теперішню силу ДК. Це різні речі. Рівень футболістів ДК може і вищий ніж у Десни, але толку від них, якщо на бровці сидить амеба...
0
0
York (Донецк)
15.03.2020 в 19:10
Михайличенко делает что может! Суркис уволил Хацкевича, просто чтобы экономить на зарплате )))
Ответить
+3
-1
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 19:14
Он бесплатно готов работать)))
Ответить
+1
-2
York (Донецк)
15.03.2020 в 19:47
Он и так работал в ДК!
0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
15.03.2020 в 19:10
Матчи Дк против Алексов и ДК против Десны - прекрасный индикаторов физручества в УПЛ. Нормальный тренер уже давно б использовал бесхребетность ДК. Что Шаран, что Рябоконь - играют на ничью, трусы.
Ответить
+5
-1
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 19:11
Еще имя заставляет бояться, но это не долго еще будет.
Ответить
+4
-2
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
15.03.2020 в 19:31
Динамо может и отбегало с Алекс 4 тайма в кубке в среду, но Десна отбегала кубок в четверг, о какой физухе ты говоришь?? Если Десна отдохнула меньше чем ДК??
Ответить
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
15.03.2020 в 19:07
Сколько можно забирать чистые голы у Десны?
Ответить
+6
-6
avatar
simargl (Чернигов)
15.03.2020 в 19:09
Пока есть в этом необходимость у более сильных мира сего )))
Ответить
+5
-4
мы за динамо (киев)
15.03.2020 в 19:05
розумію незадоволення результатом вболівальників вкдк, але валити все на одну помилку вважаю неправильним. ми мали тотальну перевагу по ударам мимо воріт ніхто не може попасти в раму, а дехто в пусті ворота з пяти метрів.
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+5
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 19:08
Вот именно. Согласен с последним предложением. Шепелев тоже DEBIL.))
Ответить
+4
-1
аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 19:21
Ну благодаря Шепелеву хоть один затолкали.
+3
-1
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 19:13
Навпаки вони задоволенні, а незадоволенні вболівальники Десни!
Ответить
+2
-4
oda1979 (Запорожье)
15.03.2020 в 19:05
Если бы Лобан знал, что Миха не может обыграть Десну, то замкнул бы его в третий состав без права появляться на глаза:)))
Ответить
+4
-3
avatar
Кююмалайнен (Київ)
15.03.2020 в 19:04
Какие все-таки разные бывают Михайличенки - один забил шедевральный победный мяч в ворота Шахты, а второй просрал свой очередной матч на своем поле...
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+10
0
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 19:18
Ничья - не самый плохой результат!
Ответить
+1
-3
Roman Zett (Poltava)
15.03.2020 в 19:04
Игра унылое г***о. Еле досмотрел
Ответить
+4
-5
avatar
simargl (Чернигов)
15.03.2020 в 19:05
Не , ну до Ворсклы им далеко !!! )))
Ответить
+5
-3
avatar
Drovko (Lviv)
15.03.2020 в 19:08
А что кто-то заставляет смотреть? Не нравится- не смотри..в чем проблема? Ворскла что намного лучше играет сейчас?)
Ответить
+5
-1
Roman Zett (Poltava)
15.03.2020 в 19:12
Вроде один из центральных матчей, надеялся на более интересную игру)
+3
-1
аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 19:03
Результат закономерный. У Динамо, к сожалению, как и раньше - бей беги, хотя старания хоть отбавляй. Десна на серебро, скорее всего, не потянет, но на ситуацию будет влиять конкретно. Десну с приличной игрой и хорошим результатом.
Ответить
+7
-2
СашаXM (Хмельницкий)
15.03.2020 в 19:41
какой игрок?? 90 минут в штрафной 11 игроков и судья на подстраховке??
Ответить
0
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 19:50
Шура что ты за бред пишешь? )
+1
0
аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 19:50
По сравнению с Динамо(учитывая класс исполнителей) - это можно считать приличной игрой.
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
15.03.2020 в 19:53
ну вот в такой интерпретации я согласен! не более! сидеть дома всю игру это ппц а не футбол!
0
0
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 19:02
Главное, как говорится, участие!! Динамо замлужило на ничью, не сказал бы что Десна настолько сильнее, чуствуется, что есть запас сил больше чем в Динамо, но ничья по игре!!!
Ответить
+7
-3
alexfc (Киев)
15.03.2020 в 19:02
Скорее всего во вторник в футболе введут карантин
Ответить
+1
-1
oleg dynamo (львівська)
15.03.2020 в 19:02
яке то га..о той Шепелєв разом з тим пі..м що його поставив,І як можна таке зробити з таким клубом щоб по грі в себе на полі нічим не краще від Десни?
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+1
-1
аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 19:10
Только в Шепелеве дело?
Ответить
+3
-1
Alex51 (KYIV Zoo)
15.03.2020 в 19:00
в ДК грають не вівці. В ДК грають барани, а головний баран - Миха. У них хронічна хвороба забити гол і всьо, дєло сдєлано. Граєм назад так вірніше
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+9
0
Po4eson (Одесса)
15.03.2020 в 19:10
Не гребите всех под одну гребёнку. Как говорится, лев с армией баранов сильнее армии львов с бараном во главе. В ДК половина игроков точно неплохие, если не больше. Сколько игроков после ухода из ДК очень даже раскрывалось в Европе? Достаточно. Там другие причины
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+3
0
avatar
scorpius (Ck)
15.03.2020 в 19:00
Караваев долгое время играл за Зарю, вот и решил помочь
Ответить
+12
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.03.2020 в 19:21
Он просто на задании,не палите агента!
Ответить
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
15.03.2020 в 19:39
Та он своим пасом назад походу сам спалился
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
15.03.2020 в 18:59
Через 2-3 тури ДК може вийти на чисте 4-те місце))
Ответить
+11
-2
Po4eson (Одесса)
15.03.2020 в 19:01
Александрию совсем со счетов сбрасываете?
Ответить
+5
-1
avatar
Drovko (Lviv)
15.03.2020 в 19:02
там відрив великий від Олекси))
+1
-2
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 19:04
Алксандрия зуб держит на Динамо, гляди когда Заря порешает со вторым, может и поможет Александрии побороть Динамо!
+1
-2
optimistys (Киев)
15.03.2020 в 18:59
М И Х У ----- Н А Х У Й
Ответить
+7
-2
avatar
simargl (Чернигов)
15.03.2020 в 19:02
Красиво и поэтично. Но пуст тренирует !!! Ничья с сильным соперником это не плохо ))!!!
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+6
-2
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 19:05
Он хорошенький, перестань! И денег много не берет))
Ответить
+1
-2
Po4eson (Одесса)
15.03.2020 в 19:14
За ЕДУ
+1
-1
avatar
satellite (Харьков)
15.03.2020 в 18:58
Молодцы,Десна!!!Десна в футбол играет и играет до конца,браво!!! На заметку бывшему Спорт Диру.....Вот теперь и думай,кого покупать и потоми убирать а кого в аренды отдавать!!!
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+6
-2
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:23
Поставить автобус - это называется игра в футбол?)))
Ответить
+1
-3
avatar
satellite (Харьков)
15.03.2020 в 19:40
Автобус надо ещё суметь поставить !!!
+1
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
15.03.2020 в 19:43
Скажи это Атлетико М.
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
15.03.2020 в 18:58
Во втором тайме слишком осторожно. Но всё равно молодцы. Явно была установка у Десны на ничью ... , а там как получится... Получилось в ничью )))) Филиппов молодчага !!!
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+4
-4
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MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 18:59
Получилось « , а там как получится...»
Ответить
+6
-1
avatar
simargl (Чернигов)
15.03.2020 в 19:00
Игра слов и никакого мошенничества)))... получилось же )))? Не )))??
+4
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 19:02
Конечно получилось.)
+5
-2
avatar
Drovko (Lviv)
15.03.2020 в 18:57
Як на мене перший гол Десни чистий теж був. Стосовно перегляду арбітром ВАР...я подумав, що переглядає стосовно пенальті...там гравця Десни відверто на газон завалили.
Ответить
+10
-2
мы за динамо (киев)
15.03.2020 в 19:54
я теж подумав шо гол буде відмінений, але на точку поставить.
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 18:57
Караваев- DEBIL!
Ответить
+5
-3
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.03.2020 в 18:59
А ти шо тут забув?
Ответить
+4
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 19:01
Я болею за Динамо с 1982 года. Витюнчик, а ты?
+8
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.03.2020 в 19:09
Я думав, що лише Барса понад усе) я з 2004
+4
-2
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MES QUE UN CLUB
15.03.2020 в 19:16
Я уже не один раз давно писал, что Динамо-это первая европейская команда, которую я вживую наблюдал в Киеве на стадионе, будучи 15ти летним пацаном-туристом, а за Барсу я болею с 2009 года.
+6
-1
support (Kyiv)
15.03.2020 в 18:57
Изи прогноз от меня сработал
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+5
-3
Alex.696 (Немирів)
15.03.2020 в 18:57
Да, Михайличенко зробив чудову заміну. Випустив д.біла. А гри все немає, на жаль.
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+3
-2
Лекарь (село Дарница)
15.03.2020 в 18:56
В общем, чемпионат можно останавливать. И места распределить согласно текущей таблице)
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+6
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.03.2020 в 18:56
Рябоконь подкачал. Я ожидал победу, но все-таки с неплохим соперником играли) 3-4-1-2 против Динамо нормально сработала, но надо было вместо Арвеладзе ставить Тотовицкого
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+3
-2
Po4eson (Одесса)
15.03.2020 в 18:56
Десна молодцы. Больше смелости и физики - тогда будет ещё лучше
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+4
-4
аалекс ( Крым)
15.03.2020 в 19:05
Смелости и физики там в достатке, им бы усилиться чуток.
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+3
-2
А ЦЕ / ДЕ ЦЕ (Сидней)
15.03.2020 в 19:21
Много смелости ставить автобус не надо))
+1
-2
optimistys (Киев)
15.03.2020 в 18:56
нет слов - одни выражения(((
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+6
-1
KDK2020 (Киев)
15.03.2020 в 18:55
кадар все привозит и привозит...
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+4
-4
Лекарь (село Дарница)
15.03.2020 в 18:55
У него появился достойный наследник))
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+5
-1
Po4eson (Одесса)
15.03.2020 в 18:58
Хорошую голевую отдал. Разрезал всю оборону. )))
+4
0
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Drovko (Lviv)
15.03.2020 в 18:57
Кадар? Ти який матч дивився? Привіз Караваєв...
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+3
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.03.2020 в 18:59
Сарказм, нє?
+4
-2
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Drovko (Lviv)
15.03.2020 в 19:06
Nelviv`yanyn (На жаль)...Хіба перекладання привозу з одного на іншого це сарказмом називається?))
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+2
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.03.2020 в 19:12
Сарказм тут в тому, що во всіх бідах звинувачували Кадара, а насправді біда ДК - тренери. Привезти може кто завгодно. Зараз зрозуміло?
+2
-1

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