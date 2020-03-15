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Динамо - Десна 1:1. Видеообзор матча
Киевляне дарят "Заре" вторую строчку
Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура УПЛ "Динамо" - "Десна".
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Виктор Матяш (Донецк)
Динамо - Десна 1:1
Голы: Назарий Русин 69 - Александр Филиппов 80
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков (Александр Караваев 46), Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кендзёра
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк 67), Александр Филиппов, Владислав Калитвинцев (Егор Картушов 87), Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Сергей Старенький, Максим Имереков
Предупреждения: Назарий Русин 23 - Сергей Старенький 47