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Динамо - Десна 1:1. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне дарят "Заре" вторую строчку

Динамо - Десна 1:1. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура УПЛ "Динамо" - "Десна".

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Виктор Матяш (Донецк)
Динамо - Десна 1:1
Голы: Назарий Русин 69 - Александр Филиппов 80
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков (Александр Караваев 46), Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кендзёра
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк 67), Александр Филиппов, Владислав Калитвинцев (Егор Картушов 87), Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Сергей Старенький, Максим Имереков
Предупреждения: Назарий Русин 23 - Сергей Старенький 47

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии (5)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.03.2020 в 19:47
Ничья-справедливый результат.
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СашаXM (Хмельницкий)
15.03.2020 в 19:54
в какой вселенной??? ДК атакует и калеки забить немогут 3 раза с 4 метров, Десна в защите 12 человк и откуда справедливый?? Тем что у ДК калеки бьют по воротам? ))))
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.03.2020 в 19:58
Вот именно поэтому и справедливый-калеки ДК ,были бы классные футболисты-раскатали бы Десну в пыль. Ведь очки ДК нужны сейчас,как воздух... А так-третье место на сегодня.П.С.:в команде 11 человек),не могли у Десны 12 в защите быть)))
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СашаXM (Хмельницкий)
15.03.2020 в 19:35
я понимаю ошибки бывают, но Караваев лажает в самых важных матчах .. засланый козачек??? Без него игра была лучше - его выпускают .. он привозит )) уже который раз )
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Wreck (Киев)
15.03.2020 в 19:41
за зарю топит
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