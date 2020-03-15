Динамо - Десна 1:1. Видеообзор матча

Вот именно поэтому и справедливый-калеки ДК ,были бы классные футболисты-раскатали бы Десну в пыль. Ведь очки ДК нужны сейчас,как воздух... А так-третье место на сегодня.П.С.:в команде 11 человек),не могли у Десны 12 в защите быть)))