Олимпик - Ворскла 1:1. Апперкот Кулачем

Очень живо и интересно прошел матч между десятой и 11-й командами чемпионата. В результате тактических "шахмат" случилась результативная ничья.

В стартовом составе полтавчан не нашлось места Чеснакову и Кулачу, которым Юрий Максимов предоставил отдых после кубкового матча. Зато сразу три африканских легионера появились с первых минут. Активным также был левый фланг, где Якубу играл в обороне, а Кане активничал впереди.

У "Олимпика" состав мало отличался от того, что было при Висенте Гомеса в последних его матчах. Новый тренер не стал менять структуру игры и рубить с плеча. Отметим выход с первых минут набирающего форму Максима Тейшейры и Баланюка на острие атаки.

Начало поединка прошло при контроле мяча "Ворсклой" и более опасных выпадах "Олимпика". Активным был Тейшейра, который несколько раз взял игру на себя и опасно пробивал издали. Правда точности не хватало. Полтавчане испытывали проблемы с проникновением в финальную треть, так как дончане активно и достаточно высоко прессинговали. Степанюк оставался на острие фактически отрезанным от партнеров, что очень быстро было подмечено тренерским штабом гостей.

Но еще до выхода на поле Кулача команды успели обменяться голевыми моментами. Разница заключается в том, что "Олимпик" свой шанс использовал, а "Ворскла" нет. Тейшейра сыграл на перехвате в центре поля и разогнал быструю контратаку левым флангом, которую сам же и завершал во вратарской. После удара француза Ризнык спас, но вот Баланюку уже никто не помешал расстрелять пустые ворота.

У противоположных ворот проблемы себе выдумал Кичак, Артем завозился с мячом и вынужден был придержать за руку Луизао. Закономерный "горчичник" вратарю и пенальти, который вызвал пробивать Шехич в отсутствие на поле штатных исполнителей. Правда вратарь "Олимпика" исправился в этом моменте, среагировав на удар боснийца в правый нижний угол. Собственно, вместо Шехича и вышел уже в первом тайме Кулач, после чего "Ворскла" перестроилась на 4-4-2.

С выходом еще одного нападающего ждать гола долго гостям не пришлось. Результативная атака пришла оттуда, откуда и создавалась основная опасность в первом тайме, с левого фланга. Якубу отдал на Кане, тот применил дриблинг и прострелил во вратарскую. Защитники справились с угрозой, но ненадолго, так как мяч отскочил на Кулача, который пробил под перекладину неотразимо.

После перерыва "Ворскла" выглядела лучше соперника и создала больше моментов, чтобы все-таки вырвать победу. Кане приложился по мячу с лета после подачи с углового, но штанга приняла удар на себя. Луизао пробил выше после изобретательного паса Степанюка. Пердута из неплохой позиции также отправил мяч в небеса, а Васин с острого угла не смог переиграть Кичака. У противоположных ворот можно вспомнить разве что момент Тейшейры, который не смог перехитрить Ризныка после паса Балашова. А уже в компенсированное время Чогадзе вывел один на один Балашова, но снова вратарь оказался на высоте. В результате ничейный счет, который все же следует признать закономерным. Ведь "Ворскла" провалила стартовую четверть матча, за что и поплатилась потерей двух очков.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Владимир Коротин (Киев), Виталий Скобля (Киев)

Олимпик - Ворскла 1:1 (1:1)

Голы: Денис Баланюк 21 - Владислав Кулач 42

Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Литвин, Дмитрий Гришко (Даниэль Романовский 75), Тарас Завийский, Павел Ксёнз, Денис Баланюк, Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 84), Никита Кравченко (Виталий Балашов 62), Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Луис Густаво Пальярес (Денис Васин 68), Эдин Шехич (Владислав Кулач 34), Руслан Степанюк, Владимир Баенко, Давид Пуцлин (Павел Ребенок 79), Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Артём Кичак 22 - Наджиб Якубу 9, Александр Скляр 70

Нереализованный пенальти: Эдин Шехич 22

Семиматчевую серию поражений прервал "Олимпик", Климовский снова не проиграл в дебютном матче после вступления в должность. Впервые за десять последних матчей на выезде полтачане не проиграли.