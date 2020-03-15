Алексей Михайличенко: Мы подарили гол сопернику. Нам такие не дарят...

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после ничьи с "Десной" в матче 23-го тура УПЛ.

— Что не удалось сегодня "Динамо", чтобы взять три очка?

— Не удалось избежать ошибок, которые и помешали добыть тот результат, который мы заслуживали. Здесь даже нечего комментировать, потому что все команды против нас играют очень строго в обороне, и забивать довольно тяжело. Мы забили, но подарили ответный мяч сопернику. Нам такие не дарят...

Конечно, очень жаль, все расстроены. Но и сам футбол в таком настроении из-за этой эпидемии — это игра без поддержки. Наверное, на такой футбол очень трудно настраивать ребят, особенно после тяжелых игр на кубок. Кроме того, у нас были небольшие кадровые проблемы: Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич, де Пена; Сидорчук пропускал. Обе команды хотели сегодня добиться результата, но "Десне" это удалось. И мы ей в этом очень помогли.

— Арбитр добавил всего три минуты, хотя минимум четыре минуты смотрел повторы...

— С ними нет смысла разговаривать. У них свои взгляды на футбол.

— В конце игры вы не выпустили нападающих, хотя в запасе были Соль и Цитаишвили...

— В эту игру войти было довольно тяжело. Для Гео абсолютно не было пространства, то что он любит и умеет. В принципе-то мы создавали моменты, хоть и не скажу, что много, и игра должна была быть выиграна.