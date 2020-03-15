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Алексей Михайличенко: Мы подарили гол сопернику. Нам такие не дарят...

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян прокомментировал ничью в матче с черниговчанами

Алексей Михайличенко: Мы подарили гол сопернику. Нам такие не дарят...
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после ничьи с "Десной" в матче 23-го тура УПЛ.

— Что не удалось сегодня "Динамо", чтобы взять три очка?

— Не удалось избежать ошибок, которые и помешали добыть тот результат, который мы заслуживали. Здесь даже нечего комментировать, потому что все команды против нас играют очень строго в обороне, и забивать довольно тяжело. Мы забили, но подарили ответный мяч сопернику. Нам такие не дарят...

Конечно, очень жаль, все расстроены. Но и сам футбол в таком настроении из-за этой эпидемии — это игра без поддержки. Наверное, на такой футбол очень трудно настраивать ребят, особенно после тяжелых игр на кубок. Кроме того, у нас были небольшие кадровые проблемы: Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич, де Пена; Сидорчук пропускал. Обе команды хотели сегодня добиться результата, но "Десне" это удалось. И мы ей в этом очень помогли.

— Арбитр добавил всего три минуты, хотя минимум четыре минуты смотрел повторы...

— С ними нет смысла разговаривать. У них свои взгляды на футбол.

— В конце игры вы не выпустили нападающих, хотя в запасе были Соль и Цитаишвили...

— В эту игру войти было довольно тяжело. Для Гео абсолютно не было пространства, то что он любит и умеет. В принципе-то мы создавали моменты, хоть и не скажу, что много, и игра должна была быть выиграна.

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В статье: Алексей Михайличенко Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
dynamo.kiev.ua
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Комментарии (12)
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Hugo64 (PARIS)
15.03.2020 в 21:21
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0
-1
Футбольный спам (Киев)
15.03.2020 в 21:18
После таких слов в который раз убеждаешься, в том что ДК стало середняком УПЛ в которой все команды кроме шахтёра комплектуются свободными агентами или арендоваными игроками динамо и шахтёра, мне даже страшно представить где была бы эта команда в чемпионате по уровню 2013 года. Мне непонятна логика Суркиса, он снял Хацкевича за неудралетворительные результаты, после Хацкевича команда летит в пропасть и к тренеру нет вопросов, а сам тренер забыл какую команду он тренерует...
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+5
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
15.03.2020 в 22:16
...я не ослышался - вы сказали тренер...
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+1
0
v.grischuk (Винница)
15.03.2020 в 21:17
Пи..дец, конечно все так играют против сверх атакующей команды Динамо, все просто ссат по другому играть с таким грозным соперником! Игрйте тогда как хотите, коль все играют как могут!!!! И еще....... есть такое понятие как тактика......но для Динамо пока это лишнее.....
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+4
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
15.03.2020 в 21:17
Что же ты смотрел на четырех мониторах в бытность твою спортдиром? Мультики что-ли?
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+3
-1
oleg dynamo (львівська)
15.03.2020 в 21:17
міха,міха та нам результат не головне,нам болілам потрібна якість гри якої в ДК вже давно нема,а за тебе стало ще гірше як було,невже ти сам цього не бачиш?Пусте перекачування мяча поперек поля без ніякого загострення,або втрата мяча,або в нікуди і т.д -це все твоя "заслуга".Будь мужиком вибачся ,скажи що не виходить і йди собі з богом,Що ти мучиш боліл такої команди?
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+5
0
ZirkaFanKirovograd
15.03.2020 в 21:10
Очередной ОТСОС
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+3
-2
ts0y (Чернигов)
15.03.2020 в 21:02
Это наверное потому, что у соперников есть установка на матч, тактика, все знают где открываться, куда отдавать, а у Динамо последнее время" бей вперед, игра придет"
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+5
-1
Пришта Литин (Киев)
15.03.2020 в 20:15
В.Лобановский плакал бьі от таких учеников.
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+5
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.03.2020 в 19:59
Лёха,не ной...Будь мужиком!
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+7
-6
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Сокира (New Castle)
15.03.2020 в 20:02
Отсоси у Лёхи.
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+4
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.03.2020 в 20:07
Ты ,я вижу,спец по отсосам? Плыви дальше,отсос)
+6
-6

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