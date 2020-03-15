Никита Бурда: Обрезка Караваева - случайность. Так мог ошибиться любой игрок

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда поделился мыслями после ничьи с "Десной" в матче 23-го тура УПЛ.

— Мы потеряли два очка. Все расстроены. Мы должны были выигрывать.

— Насколько влияет на футболистов отсутствие зрителей?

— Конечно, влияет, атмосфера совсем другая, с болельщиками намного приятнее играть. В Европе чемпионаты останавливают, наверное, у нас тоже так сделают.

— Давали ли вам врачи какие-то советы, как себя нужно вести во время эпидемии.

— Да, конечно. Доктор нас всех собрал и рассказал о некоторых моментах, которые мы должны делать, чтобы уберечь себя и семьи. Я все не помню, но у нас в телефонах это есть.

— Как считаете, обрезка Караваева вытекала из игры, или это просто случайность?

— Случайность, конечно. Он ошибся, но это мог быть любой другой игрок. Не должно было так быть. В принципе, контролировали игру. Мы поддержали Александра. Он переживает очень. Мы должны ему помочь, и он справится.

— У "Динамо" в этом сезоне очень много уже было похожих матчей...

— Не знаю. Мне тяжело давать какую-то оценку. Есть тренерский штаб, который нам подскажет, почему так происходит.

Бурда не принимал участие в этом матче.