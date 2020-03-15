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Никита Бурда: Обрезка Караваева - случайность. Так мог ошибиться любой игрок

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник киевлян подвел итоги ничьи с "Десной"

Никита Бурда: Обрезка Караваева - случайность. Так мог ошибиться любой игрок
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда поделился мыслями после ничьи с "Десной" в матче 23-го тура УПЛ.

— Мы потеряли два очка. Все расстроены. Мы должны были выигрывать.

Насколько влияет на футболистов отсутствие зрителей?

— Конечно, влияет, атмосфера совсем другая, с болельщиками намного приятнее играть. В Европе чемпионаты останавливают, наверное, у нас тоже так сделают.

Давали ли вам врачи какие-то советы, как себя нужно вести во время эпидемии.

— Да, конечно. Доктор нас всех собрал и рассказал о некоторых моментах, которые мы должны делать, чтобы уберечь себя и семьи. Я все не помню, но у нас в телефонах это есть.

Как считаете, обрезка Караваева вытекала из игры, или это просто случайность?

— Случайность, конечно. Он ошибся, но это мог быть любой другой игрок. Не должно было так быть. В принципе, контролировали игру. Мы поддержали Александра. Он переживает очень. Мы должны ему помочь, и он справится.

У "Динамо" в этом сезоне очень много уже было похожих матчей...

— Не знаю. Мне тяжело давать какую-то оценку. Есть тренерский штаб, который нам подскажет, почему так происходит.

Бурда не принимал участие в этом матче.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ Никита Бурда
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Источник:
dynamo.kiev.ua
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Комментарии (3)
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UA Hero (Chernivtsi)
15.03.2020 в 22:17
Гравець рівня ДК не має права так "обрізатися"...
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0
0
4378556 (Харьков)
15.03.2020 в 20:43
Случайность,это когда хотел пукнуть,но обосрался.А вы ребята обсераетесь почти в каждом матче.
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+6
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.03.2020 в 20:45
Да,это уже закономерность...
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+3
-2

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