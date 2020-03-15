Томаш Кендзёра: Извините нас, мы старались... Берегите себя и своих близких в это время

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзёра поделился мыслями после ничьи с "Десной" в матче 23-го тура УПЛ.

- Томаш, что не получилось в сегодняшнем матче?

- Ну получилось то, что не выиграли сегодня... Это самое большее из того, что не получилось.

- Тебя заменили сегодня. Скажи пожалуйста, есть ли какая-то причина, как ты думаешь?

- Конечно. Я получил травму, не мог играть, не мог выходить на второй тайм.

- "Динамо" Киев сегодня снова дома не обыграло "Десну", это уже систематическая ошибка, или это случайность?

- Не знаю, мы были лучшей командой на поле. Пропустили гол из-за индивидуальной ошибки, гол которыйм мы не должны были пропускать.

- Ты недавно поддержал акцию польских футболистов против коронавируса. Скажи пожалуйста, ты как-то сам предохраняешься от этого вируса?

- Конечно. Каждый смотрит и следит за собой, чтобы защищать себя от этого. И думаю вообще нету смысла играть в футбол в такой ситуации.

- Без болельщиков футбол - это не футбол?

- Конечно.

- Как ты считаешь, какое сейчас нужно принять решение для футбола, для европейского, для украинского?

- Ну нужно посмотреть на пример английского, итальянского, испанского чемпионата. Все топ-лиги приостановили чемпионаты. Думаю такое решение было бы хорошим и для Украины.

- Что сейчас можно сказать после 1:1 с "Десной" нашим болельщикам?

- Извините, мы старались, но не выиграли. Надо двигаться дальше. Посмотрим, что будет дальше. Исходя из того, какая сейчас ситуация в Европе, неизвестно что будет дальше.

- И напоследок, твои пожелания для болельщиков насчет этого хаосного коронавируса?

- Чтобы люди смотрели за собой, и прислушались к советам по борьбе с вирусом. Надо защищать себя и своих близких.