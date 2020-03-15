Денисов: У Шахтера за годы войны, выработался иммунитет к пустым стадионам. А для Вольфсбурга - это как голым выйти из бани

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов высказался насчет того, что первый матч "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга" прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса.

"У "Шахтера" за эти годы, когда началась война, выработался иммунитет: ему все равно где играть, против кого и на каких полях. Команда все матчи проводит на выезде или летает в Харьков. Им вообще без разницы.

Фактор стадиона – пустого или полного – уже давно нивелирован. Это было большим преимуществом для "Шахтера". А для немцев это как голым выйти из бани.

Пустой стадион пришелся на руку "Шахтеру", он больше этим испытан", – рассказал Александр Денисов.