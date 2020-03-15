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Олимпик - Ворскла 1:1. Видеообзор матча
Команды решили все еще в первом тайме
Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура УПЛ "Олимпик" - "Ворскла".
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Владимир Коротин (Киев), Виталий Скобля (Киев)
Олимпик - Ворскла 1:1 (1:1)
Голы: Денис Баланюк 21 - Владислав Кулач 42
Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Литвин, Дмитрий Гришко (Даниэль Романовский 75), Тарас Завийский, Павел Ксёнз, Денис Баланюк, Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 84), Никита Кравченко (Виталий Балашов 62), Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Сергей Политыло
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Луис Густаво Пальярес (Денис Васин 68), Эдин Шехич (Владислав Кулач 34), Руслан Степанюк, Владимир Баенко, Давид Пуцлин (Павел Ребенок 79), Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Артём Кичак 22 - Наджиб Якубу 9, Александр Скляр 70
Нереализованный пенальти: Эдин Шехич 22