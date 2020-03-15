Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: 17-го марта чемпионат Украины приостановят из-за пандемии коронавируса
Во вторник УПЛ после консультаций с УЕФА примет окончательное решение
"Профутбол" заявляет, что все чемпионаты Украины по футболу будут приостановлены по причине пандемии коронавируса.
По информации источника, УПЛ 17-го марта после совещания с УЕФА примет окончательное решение по остановке футболе в Украине.
На какой срок будет сделана пауза пока не сообщается.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...