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СМИ: 17-го марта чемпионат Украины приостановят из-за пандемии коронавируса

Премьер-лига
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Во вторник УПЛ после консультаций с УЕФА примет окончательное решение

СМИ: 17-го марта чемпионат Украины приостановят из-за пандемии коронавируса
Новина українською

"Профутбол" заявляет, что все чемпионаты Украины по футболу будут приостановлены по причине пандемии коронавируса.

По информации источника, УПЛ 17-го марта после совещания с УЕФА примет окончательное решение по остановке футболе в Украине.

На какой срок будет сделана пауза пока не сообщается.

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В статье: чемпионат Украины УПЛ коронавирус
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