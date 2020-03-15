СМИ: 17-го марта чемпионат Украины приостановят из-за пандемии коронавируса

"Профутбол" заявляет, что все чемпионаты Украины по футболу будут приостановлены по причине пандемии коронавируса.

По информации источника, УПЛ 17-го марта после совещания с УЕФА примет окончательное решение по остановке футболе в Украине.

На какой срок будет сделана пауза пока не сообщается.