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Исполнительный директор УПЛ прокомментировал вероятность отмены чемпионата
Евгений Дикий, исполнительный директор УПЛ, высказался по поводу будущего в чемпионате Украинской Премьер-лиги в связи с распространением коронавируса и приостановлением топ-чемпионатов в странах Западной Европы.
По словам футбольного чиновника, пока нет никакой информации о признаках заражения или подозрения на коронавирус у кого-то из украинских футболистов.
В любом случае в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Поэтому если возникнет необходимость в приостановлении чемпионата или его отмене, мы оперативно на это отреагируем. И если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем.
Сейчас в украинском футболе нет однозначного ответа относительно будущего решения - приостановление или отмена чемпионата.
Когда разрабатывали нормативно-правовые документы, никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация.
Поэтому должно быть общее решение общего собрания УПЛ и высшего органа - исполнительного комитета УАФ.