  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Исполнительный директор УПЛ прокомментировал вероятность отмены чемпионата
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исполнительный директор УПЛ прокомментировал вероятность отмены чемпионата

Премьер-лига
(2 голосов)
Исполнительный директор УПЛ прокомментировал вероятность отмены чемпионата
Новина українською

Евгений Дикий, исполнительный директор УПЛ, высказался по поводу будущего в чемпионате Украинской Премьер-лиги в связи с распространением коронавируса и приостановлением топ-чемпионатов в странах Западной Европы.

По словам футбольного чиновника, пока нет никакой информации о признаках заражения или подозрения на коронавирус у кого-то из украинских футболистов.

Читайте такжеЖизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее - В УПЛ рассказали о вариантах развития событий в Украине

В любом случае в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Поэтому если возникнет необходимость в приостановлении чемпионата или его отмене, мы оперативно на это отреагируем. И если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем.

Сейчас в украинском футболе нет однозначного ответа относительно будущего решения - приостановление или отмена чемпионата.

Когда разрабатывали нормативно-правовые документы, никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация.

Поэтому должно быть общее решение общего собрания УПЛ и высшего органа - исполнительного комитета УАФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Евгений Дикий коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
16.03.2020 в 09:18
Вот кто тупой ? То ли исполнительный директор,то ли тот,кто это написал это? Чемпионат можно ОСТАНОВИТЬ ,или ПРИОСТАНОВИТЬ.Но как его отменить,если прошло столько туров ? Если его приостановить-есть перспектива его продолжения.Если остановить,значит отказаться от дальнейшей борьбы и оставить результаты те,которые имеем на сегодняшний день
Ответить
+2
0
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 09:27
Там же так и сказано - приостановить. Что не так?
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
16.03.2020 в 09:43
"приостановление или отмена чемпионата."Специально для тебя скопировал цитату.
0
0
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 09:44
Правильно. ПРИостановить ИЛИ отменить. Что не так?
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
16.03.2020 в 08:57
У нас стады пустые,смысл останавливать? Тем более,что из футболистов никто не заболел.
Ответить
+1
0
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 09:40
У нас вчера приняли решение позакрывать вообще все магазины, культурные учреждения, кафе, рестораны - все, кроме продуктовых и аптек. Насколько слышал, как минимум во Львове и Черновцах такая же хрень. Ну какой чемпионат страны на этом фоне? Именно спортивные соревнования в наших условиях - самая благоприятная среда для распространения инфекции.
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
16.03.2020 в 09:41
Пардон,не увидел "магазины".
0
0
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 09:42
Пока не знаю. Вчера вечером объявили о карантине. С сегодняшнего дня должны работать только аптеки и продуктовые. Думаю, что супермаркеты подходят под категорию продуктовых, а вот ТЦ - уже нет.
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
16.03.2020 в 09:43
У нас все работает,паники нет.
0
0
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 09:43
Это пока, я думаю.
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
16.03.2020 в 09:45
Не думаю,что будет как в Европе.
0
0
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 09:48
Конечно, как в Европе точно не будет. Будет или несколько лучше (если зараза не распространится, что вряд ли). Или - намного намного намного хуже, потому что у нас за последние 6 лет полностью убили здравоохранение, а состояние здоровья у людей и так совсем хреновое.
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
16.03.2020 в 09:54
Да,"спасибо" Супрун за "реформы"
0
0
avatar
zloyded (Киев)
16.03.2020 в 08:31
Какое "скасувати"?! Вы что там делаете, вытворяете???!!! Есть разница остановить и приостановить! Не вводите людей в заблуждение!!! Во многих странах приостановили на 2-3 недели, а потом продолжат или позже но продолжат! А у нас вон уже как запели... или это журналисты так панику сеют и не правильно всё трактуют!
Ответить
+2
-1
Astor Astor (Одесса)
16.03.2020 в 09:30
Ага. Продолжат. В Италии и Испании? Когда введено чрезвычайное положение, а министр открыто говорит, что пенсионеров можно и не лечить - все равно всех не вылечат :)). Никто эти чемпионаты скорее всего продолжать уже не будет. Ну разве что - в следующем сезоне.
Ответить
0
-1
филанкрот (donetsk)
16.03.2020 в 11:34
сподіваюсь,продовжать цього літа,може.навіть.після Євро
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...