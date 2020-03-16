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Игрок ФК Львов, в одежде которого ходят Роналдиньо, Габриэл Жезус, Неймар и Давид Луис
9 месяцев оправлялся от травмы, полученной в УПЛ
Бразильский легионер ФК "Львов", опорный полузащитник Жонатан да Силва Лима, три года назад вместе с братом создал на родине собственный бренд одежды.
До сих пор бренд набрал немалую популярность среди бразильцев. В одежде от Жонатана ходят Роналдиньо, Давид Луис, Дуглас Коста, Алиссон.
Бренду уже 3 года. Однажды мы с братом просто решили его создать. Всегда любили красиво одеваться. В нашем бизнесе я занимаюсь финансовой стороной, закрываю счета.
Люблю базовый стиль, предпочитаю темные цвета, одеваю все черное. Главное - чтобы выделялось обуви.
Жонатан дружит со звездой "Манчестер Сити" Габриэлом Жезусом, ведь оба родом из штата Сан Паулу, знает львовский бразилец и Неймара.
Конечно, знаю и бразильцев "Шахтера", лучше всего - Дентиньо. Когда я играл в академии "Коринтианс", он играл за первую команду. Но мы тренировались вместе. Он тоже носит нашу одежду.
В ФК "Львов" Жонатан дебютировал в августе 2018 года. Сыграл 16 матчей, а потом потерпел сложной травмы и 9 месяцев восстанавливался в Бразилии.
За то время набрал вес и для возвращения в основу был вынужден сбросить 12 килограмм.
Мне нравится лиги, где больше борьбы, контакта. Это та игра, которая мне нравится. И я сам так играю.
Очень люблю футбол. Это для меня все. Дизайнерство возникло уже по ходу дела. Это второстепенное занятие. Я пошел в футбол в 13 лет, оставил дом, семью, родителей. Закончу играть уже тогда, когда тело не позволит.