Карпаты получат от Шахтера больше 100 000 евро - ТаТоТаке

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что за трансфер нападающего Даниила Сикана в "Шахтер" "Карпаты" получат дополнительную сумму за количество сыгранных матчей.

Сам трансфер состоялся еще в январе 2019 года.

Наконец-то произошло знаменательное событие для "Карпат". Сикан сыграл за "Шахтер"!

А в условиях контракта прописано, что если он сыграет 5 матчей, то "Шахтер" доплатит "Карпатам" больше 100 000 евро...

Поэтому этот пацан может продлить жизнь "Карпатам".