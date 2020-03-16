Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты получат от Шахтера больше 100 000 евро - ТаТоТаке
За сыгранные матчи Сикана
Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что за трансфер нападающего Даниила Сикана в "Шахтер" "Карпаты" получат дополнительную сумму за количество сыгранных матчей.
Сам трансфер состоялся еще в январе 2019 года.
Читайте такжеСикан: Пока не набрал пиковую форму
Наконец-то произошло знаменательное событие для "Карпат". Сикан сыграл за "Шахтер"!
А в условиях контракта прописано, что если он сыграет 5 матчей, то "Шахтер" доплатит "Карпатам" больше 100 000 евро...
Поэтому этот пацан может продлить жизнь "Карпатам".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...