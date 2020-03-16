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Карпаты получат от Шахтера больше 100 000 евро - ТаТоТаке

Премьер-лига
(3 голосов)

За сыгранные матчи Сикана

Карпаты получат от Шахтера больше 100 000 евро - ТаТоТаке
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что за трансфер нападающего Даниила Сикана в "Шахтер" "Карпаты" получат дополнительную сумму за количество сыгранных матчей.

Сам трансфер состоялся еще в январе 2019 года.

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Наконец-то произошло знаменательное событие для "Карпат". Сикан сыграл за "Шахтер"!

А в условиях контракта прописано, что если он сыграет 5 матчей, то "Шахтер" доплатит "Карпатам" больше 100 000 евро...

Поэтому этот пацан может продлить жизнь "Карпатам".

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В статье: Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) ТаТоТаке Даниил Сикан
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Источник:
ТаТоТаке

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