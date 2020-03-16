(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Михайличенко

Никита Бурда лаконично прокомментировал эпизод вчерашнего матча, в котором футболисты "Динамо" в простой ситуации "привезли" на собственные ворота гол. Мол, случайность, которая могла случиться с кем угодно. А действительно...

Караваева "обрезался", но партнеры по команде поддержали его и в этом правы. Потому что вина лежит не только на Александровых плечах. Разделить ответственность с ним должен Владимир Шепелев, который, находясь в центральном круге без опеки и прессинга со стороны соперника, отдал передачу между двумя партнерами – максимально неудобно и для Караваева, и для Дениса Попова, также бросившегося к мячу с попыткой спасти его от выхода за боковую линию.

Караваев был первый и отпасовал в зону центральных защитников – туда, где как раз и должен был находиться Денис Попвов (Артем Шабанов прикрывал зону левого центрального защитника). Отпасовал наугад, не увидев рывка Попова в направлении мяча и не услышав от него голосовой подсказки, которая при пустых трибунах обязательно была бы услышана и которая стимулировала бы Караваева отдать передачу или сильнее, чтобы мяч долетел до Бущана, или в другую зону. Ошибся ли Караваев? Бесспорно. Но эпизод демонстрирует просто убийственную для команды, которая претендует на что-то серьезное, дезорганизацию и отсутствие элементарного взаимопонимания между партнерами.

А помните гол, пропущенный киевским "Динамо" в матче против той же "Десны" в первом круге регулярной части чемпионата? Черниговцы подали штрафной, Денис Бойко забрал снаряд в руки и быстро начал контратаку вбрасыванием мяча на левый фланг в направлении Миколенко. Но сделал это небрежно: мяч был брошен на ход Миколенко, но Виталий не сделал шага вперед. Притом, что у Дениса были и другие, более простые варианты введения мяча в игру. Картушов перехватил, быстро разогнал контратаку, отпасовал на Филиппова и тот, как и вчера, забил гол-красавец.

Произошло это ровно полгода назад – 15-го сентября 2019-го года... Алексей Михайличенко после вчерашнего поединка говорил о несправедливости, о том, что одна ошибка разрушила планы и перспективы лучшей на поле команды. Хорошо, возможно и так. Но не резонно ли поставить вопрос о том, почему команда наступает на одни и те же грабли через полгода времени, почему до сих пор не налажено взаимопонимание между партнерами?! Алексей Михайличенко уже не имеет оправданий в виде того, что принял команду посреди сезона. Зимой целиком и полностью коллектив проводил подготовку по его указаниям. А воз, оказывается, и ныне там.

Конечно, его визави из донецкого "Шахтера" вообще свой матч проиграл и мог бы претендовать на роль наибольшего неудачника тура. Но... Для дончан потеря очков погоды не делает, а "динамовцев" может стоить места в Лиге чемпионов. Ведь "Заря" теперь на втором месте и в случае остановки чемпионата и его не доигрывания именно коллектив Виктора Скрипника будет первым кандидатом на участие в квалификации Лиги чемпионов от Украины.

И если так случится (а вероятность этого не самая низкая), обвинять "динамовцы" смогут только самих себя.