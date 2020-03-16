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(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Михайличенко

Премьер-лига
(6 голосов)

По итогам матча Динамо с Десной

(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Михайличенко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Никита Бурда лаконично прокомментировал эпизод вчерашнего матча, в котором футболисты "Динамо" в простой ситуации "привезли" на собственные ворота гол. Мол, случайность, которая могла случиться с кем угодно. А действительно...

Караваева "обрезался", но партнеры по команде поддержали его и в этом правы. Потому что вина лежит не только на Александровых плечах. Разделить ответственность с ним должен Владимир Шепелев, который, находясь в центральном круге без опеки и прессинга со стороны соперника, отдал передачу между двумя партнерами – максимально неудобно и для Караваева, и для Дениса Попова, также бросившегося к мячу с попыткой спасти его от выхода за боковую линию.

Караваев был первый и отпасовал в зону центральных защитников – туда, где как раз и должен был находиться Денис Попвов (Артем Шабанов прикрывал зону левого центрального защитника). Отпасовал наугад, не увидев рывка Попова в направлении мяча и не услышав от него голосовой подсказки, которая при пустых трибунах обязательно была бы услышана и которая стимулировала бы Караваева отдать передачу или сильнее, чтобы мяч долетел до Бущана, или в другую зону. Ошибся ли Караваев? Бесспорно. Но эпизод демонстрирует просто убийственную для команды, которая претендует на что-то серьезное, дезорганизацию и отсутствие элементарного взаимопонимания между партнерами.

(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Михайличенко - изображение 1

А помните гол, пропущенный киевским "Динамо" в матче против той же "Десны" в первом круге регулярной части чемпионата? Черниговцы подали штрафной, Денис Бойко забрал снаряд в руки и быстро начал контратаку вбрасыванием мяча на левый фланг в направлении Миколенко. Но сделал это небрежно: мяч был брошен на ход Миколенко, но Виталий не сделал шага вперед. Притом, что у Дениса были и другие, более простые варианты введения мяча в игру. Картушов перехватил, быстро разогнал контратаку, отпасовал на Филиппова и тот, как и вчера, забил гол-красавец.

Произошло это ровно полгода назад – 15-го сентября 2019-го года... Алексей Михайличенко после вчерашнего поединка говорил о несправедливости, о том, что одна ошибка разрушила планы и перспективы лучшей на поле команды. Хорошо, возможно и так. Но не резонно ли поставить вопрос о том, почему команда наступает на одни и те же грабли через полгода времени, почему до сих пор не налажено взаимопонимание между партнерами?! Алексей Михайличенко уже не имеет оправданий в виде того, что принял команду посреди сезона. Зимой целиком и полностью коллектив проводил подготовку по его указаниям. А воз, оказывается, и ныне там.

Конечно, его визави из донецкого "Шахтера" вообще свой матч проиграл и мог бы претендовать на роль наибольшего неудачника тура. Но... Для дончан потеря очков погоды не делает, а "динамовцев" может стоить места в Лиге чемпионов. Ведь "Заря" теперь на втором месте и в случае остановки чемпионата и его не доигрывания именно коллектив Виктора Скрипника будет первым кандидатом на участие в квалификации Лиги чемпионов от Украины.

И если так случится (а вероятность этого не самая низкая), обвинять "динамовцы" смогут только самих себя.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) герой футбольного дня
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Комментарии (9)
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oda1979 (Запорожье)
16.03.2020 в 13:47
Распродали/раздали весь звездный состав: Гармаша, Кендзеру, Морозюка, Корзуна.. и главную надежду Беседина шахтерские подстилки подставили с допингом. Тут Михе самому впору на поле выходить. Подарков никто Михе не делает. Судьи шахтерские подстилки пенали не ставят и вообще неадекватно свистят. Как тут играть то??
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+1
0
v.grischuk (Винница)
16.03.2020 в 13:00
Ему просто не повезло, то Беседя, то вирус........
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+1
0
VS27051 ( Киев)
16.03.2020 в 12:41
Ігор Семйон Автор ...Произошло это ровно ПОЛ ГОДА НАЗАД – 15-го марта 2019-го года...(наверно все таки ГОД!!! ) - сегодня 16 марта 2020 года!... и те же грабли через ПОЛГОДА времени... Ігор Семйон Автор
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+4
0
Acsakal (Kharkov)
16.03.2020 в 12:31
"Відбулося це рівно пів року тому – 15-го березня 2019-го року". Тобто зараз ще тільки 15 вересня 2019 року? Уря!!! Машина часу таки існує!!! Я знав! Я знав! Уря!!! Ніякого коронавірусу ще не існує, і я можу робити, що завгодно, і їхати, куди завгодно!
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+4
0
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
16.03.2020 в 13:59
Та то Google translate недочуває, йому замість "вересня" почулось "березня".
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+1
0
avatar
sawyer3273 (Тель-Авив)
16.03.2020 в 12:06
"Ведь "Заря" теперь на втором месте" , а разве не по разнице забитых и пропущеных считают? Вроде у Динамо больше
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0
-7
аалекс ( Крым)
16.03.2020 в 12:15
Личные встречи.
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+6
-1
Unselfish (Белая Церковь )
16.03.2020 в 14:31
При условии сыгранного полностью чемпионата. А так как матчи шестёрок начальсь, останавливать его нет резона, так как Зоря и Динамо должны сыграть между собой еще 2 матча. Или останавливать чемпионат до старта турнира шестёрок, и не важно на каком месте в тот момент было Динамо, хоть 5е и делило 6 с Колосом или Мариуполем. Или доигрываем, или отменяем вчерашний тур, или в спорных моментах как у Динамо и Зари междуусобчик на 1 или 2 матча для выявления 2-3 мест. 3 вариант самый нормальный, 1 вариант возможен, 2 вариан не в полне возможен, а при раскладе, что просто закончат чемп так как есть сейчас, Динамо легко выиграет судебную тяжбу у УАФ или премьер-лиги, были преценденты, гуглите.
+1
0
KDK2020 (Киев)
16.03.2020 в 11:55
Хозяин винит во всем судей, псевдотренер винит пустые трибуны. Соловьи эфира считают, что привозит Кадар, и вообще это из-за плохих сборов Хацкевича. Виноватых полно - все, кроме сегодняшних безалаберных хазяевов клуба и безобразных тренеров.
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+7
-1

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