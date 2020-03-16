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Гонка бомбардиров УПЛ: Филиппов не сдается, Супряга вне конкуренции

Премьер-лига
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Форвард Десны отрывается от преследователей

Гонка бомбардиров УПЛ: Филиппов не сдается, Супряга вне конкуренции
UA-Футбол
Новина українською

Гонка бомбардиров УПЛ в нынешнем сезоне по большому счету отражает ситуацию в турнирной таблице. Есть бесспорный лидер, есть те, кто борются за второе место. Жуниор Мораес в этот раз промолчал, поэтому на его счету остались 17 результативных ударов. Сейчас бразилец с украинским паспортом опережает ближайшего преследователя на четыре гола.

Второе место закрепил за собой Александр Филиппов. Форвард "Десны" забил в четвертом туре подряд, на этот раз его гол помог сыграть вничью с "Динамо". Учитывая, что Леднев из "Зари" получил травму и смог поразить ворота "Шахтера" за то время, что находился на поле, преимущество Филиппова увеличилось до двух мячей. Если Александр продолжит в том же духе, возможно, удастся навязать борьбу Мораесу.

Очевидно, что после разделения клубов на шестерки есть смысл делить и рейтинг бомбардиров. Поэтому 4-5 место делят Тайсон и Марлос. Динамовцы Беседин, Вербич и Цыганков делят 6-8-е места, Хлебас - девятый, а на десятом месте расположились Кабаев, Ковалец и Русин. Последние двое в 23-м туре отмечались голами.

Среди представителей второй шестерки безоговорочным лидером является Владислав Супряга. Его гол в ворота "Мариуполя" стал шестым в пяти последних турах, в целом он забил уже девять голов. Ближайший преследователь - Егор Назарина с пятью голами. В игре со "Львовом" карпатовец имел прекрасную возможность забить еще один, но не реализовал пенальти. На третьем месте располагаются одноклубник Супряги Игорь Когут и Денис Васин из "Ворсклы" - у обоих по четыре гола.

Группа 1

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Жуниор Мораес Шахтер 17 (1) 20 0.85
2 Александр Филиппов Десна 13 (2) 21 0.62
3 Богдан Леднев Заря 11 (1) 21 0.52
4 Марлос Шахтер 9 (1) 17 0.53
5 Тайсон Шахтер 9 (3) 17 0.53
6 Артем Беседин Динамо 8 (1) 13 0.62
7 Беньямин Вербич Динамо 8 (1) 18 0.44
8 Виктор Цыганков Динамо 8 (2) 21 0.38
9 Дмитрий Хлёбас Десна 7 13 0.54
10 Кирилл Ковалец Александрия 6 14 0.43

Группа 2

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Владислав Супряга СК Днепр-1 9 (2) 18 0.5
2 Егор Назарина Карпаты 5 (2) 15 0.33
3 Игорь Когут СК Днепр-1 4 17 0.24
4 Денис Васин Ворскла 4 (3) 18 0.22
5 Владислав Вакула Мариуполь 3 15 0.2
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В статье: Кирилл Ковалец Жуниор Мораес Александр Филиппов Назарий Русин Владислав Супряга
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