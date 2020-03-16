Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гонка бомбардиров УПЛ: Филиппов не сдается, Супряга вне конкуренции
Форвард Десны отрывается от преследователей
Гонка бомбардиров УПЛ в нынешнем сезоне по большому счету отражает ситуацию в турнирной таблице. Есть бесспорный лидер, есть те, кто борются за второе место. Жуниор Мораес в этот раз промолчал, поэтому на его счету остались 17 результативных ударов. Сейчас бразилец с украинским паспортом опережает ближайшего преследователя на четыре гола.
Второе место закрепил за собой Александр Филиппов. Форвард "Десны" забил в четвертом туре подряд, на этот раз его гол помог сыграть вничью с "Динамо". Учитывая, что Леднев из "Зари" получил травму и смог поразить ворота "Шахтера" за то время, что находился на поле, преимущество Филиппова увеличилось до двух мячей. Если Александр продолжит в том же духе, возможно, удастся навязать борьбу Мораесу.
Очевидно, что после разделения клубов на шестерки есть смысл делить и рейтинг бомбардиров. Поэтому 4-5 место делят Тайсон и Марлос. Динамовцы Беседин, Вербич и Цыганков делят 6-8-е места, Хлебас - девятый, а на десятом месте расположились Кабаев, Ковалец и Русин. Последние двое в 23-м туре отмечались голами.
Среди представителей второй шестерки безоговорочным лидером является Владислав Супряга. Его гол в ворота "Мариуполя" стал шестым в пяти последних турах, в целом он забил уже девять голов. Ближайший преследователь - Егор Назарина с пятью голами. В игре со "Львовом" карпатовец имел прекрасную возможность забить еще один, но не реализовал пенальти. На третьем месте располагаются одноклубник Супряги Игорь Когут и Денис Васин из "Ворсклы" - у обоих по четыре гола.
Группа 1
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Жуниор Мораес
|Шахтер
|17 (1)
|20
|0.85
|2
|Александр Филиппов
|Десна
|13 (2)
|21
|0.62
|3
|Богдан Леднев
|Заря
|11 (1)
|21
|0.52
|4
|Марлос
|Шахтер
|9 (1)
|17
|0.53
|5
|Тайсон
|Шахтер
|9 (3)
|17
|0.53
|6
|Артем Беседин
|Динамо
|8 (1)
|13
|0.62
|7
|Беньямин Вербич
|Динамо
|8 (1)
|18
|0.44
|8
|Виктор Цыганков
|Динамо
|8 (2)
|21
|0.38
|9
|Дмитрий Хлёбас
|Десна
|7
|13
|0.54
|10
|Кирилл Ковалец
|Александрия
|6
|14
|0.43
Группа 2
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Супряга
|СК Днепр-1
|9 (2)
|18
|0.5
|2
|Егор Назарина
|Карпаты
|5 (2)
|15
|0.33
|3
|Игорь Когут
|СК Днепр-1
|4
|17
|0.24
|4
|Денис Васин
|Ворскла
|4 (3)
|18
|0.22
|5
|Владислав Вакула
|Мариуполь
|3
|15
|0.2