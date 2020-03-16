Гонка бомбардиров УПЛ: Филиппов не сдается, Супряга вне конкуренции

Гонка бомбардиров УПЛ в нынешнем сезоне по большому счету отражает ситуацию в турнирной таблице. Есть бесспорный лидер, есть те, кто борются за второе место. Жуниор Мораес в этот раз промолчал, поэтому на его счету остались 17 результативных ударов. Сейчас бразилец с украинским паспортом опережает ближайшего преследователя на четыре гола.

Второе место закрепил за собой Александр Филиппов. Форвард "Десны" забил в четвертом туре подряд, на этот раз его гол помог сыграть вничью с "Динамо". Учитывая, что Леднев из "Зари" получил травму и смог поразить ворота "Шахтера" за то время, что находился на поле, преимущество Филиппова увеличилось до двух мячей. Если Александр продолжит в том же духе, возможно, удастся навязать борьбу Мораесу.

Очевидно, что после разделения клубов на шестерки есть смысл делить и рейтинг бомбардиров. Поэтому 4-5 место делят Тайсон и Марлос. Динамовцы Беседин, Вербич и Цыганков делят 6-8-е места, Хлебас - девятый, а на десятом месте расположились Кабаев, Ковалец и Русин. Последние двое в 23-м туре отмечались голами.

Среди представителей второй шестерки безоговорочным лидером является Владислав Супряга. Его гол в ворота "Мариуполя" стал шестым в пяти последних турах, в целом он забил уже девять голов. Ближайший преследователь - Егор Назарина с пятью голами. В игре со "Львовом" карпатовец имел прекрасную возможность забить еще один, но не реализовал пенальти. На третьем месте располагаются одноклубник Супряги Игорь Когут и Денис Васин из "Ворсклы" - у обоих по четыре гола.

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