Символическая сборная 23-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Первый в истории УПЛ тур без зрителей преподнес ряд сюрпризов – поражение "Шахтера", ничья "Динамо" и второе место "Зари". Интрига сохраняется в борьбе за каждую позицию, кроме первой. Преимущество у дончан солидное и, несмотря на второе в чемпионате поражение, "горняки" вполне уютно чувствуют себя на вершине. Беспокоит другое - когда будет сыгран 24-й тур УПЛ? Скорее всего, нам следует выждать определенную паузу, без паники переждать карантин, возможно, пауза окажется затяжной.

ВРАТАРЬ

Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк).

Золотой шанс в виде места в основе получил Трубин от тренеров и, можно сказать, что оправдал доверие Каштру. "Заря" перестреляла "Шахтер", больше били по воротам луганчане, прицельнее оказывались эти удары, порой у юного 18-летнего голкипера не хватало времени перевести дыхание. Свои ворота не удалось сохранить в неприкосновенности, но вряд ли кто-то другой взял бы пушечный выстрел от Михайличенко.

ЗАЩИТА

Богдан Михайличенко ("Заря" Луганск).

Гол защитника луганчан стал украшением тура, еще и принес сенсационный результат. 22-летний футболист заслужил звания одного из лучших в минувший уик-энд, хотя в первом тайме было несколько ошибок. Богдан заметно старался, а противостоять ему пришлось Марлосу и Додо. Возможно, Марлоса заменили именно потому, что не хватило ему сил в борьбе с неуступчивым защитником.

Максим Лопыренок (СК "Днепр-1").

На удивление сдержанной и деликатной получилась очередная встреча днепрян и мариупольцев. Сказался фактор судейства, игроки боялись нарушать правила, часто избегая силовой борьбы. Лопыренок оказался лучшим в таком необычном для УПЛ матче, чисто отбирал мячи, хотя и поучаствовал в нескольких жестких стыках. Фомину разбил бровь Максим в верховой борьбе, но там оба игрока шли на мяч не жалея себя.

Йонас Тамм ("Десна" Чернигов).

Атаки "Динамо" Киев легко читаемы и предсказуемы, однако физически противостоять им непросто, часто напролом идут "бело-синие" и только самоотверженная игра защитников может их остановить. Йонасу Тамму удалось выиграть большую часть дуэлей, не совершив ни одной ошибки.

Максим Имереков ("Десна" Чернигов).

А вот Имереков больше за счет опыта удачно противостоял "Динамо", перекрывал все возможные зоны для развития атак, старался играть плотно, не позволяя киевлянам развернуться. Максим вовремя блокировал удары соперника, пару раз сыграл на опережении. Отметим, взаимодействие Имерекова и Тамма, получается хорошая связка, впрочем, у "Десны" никто не выпал из игры со столичным клубом.

ПОЛУЗАЩИТА

Дмитрий Иванисеня ("Заря" Луганск).

Полным преимуществом в центре поля луганчане так и не завладели, все же у "Шахтера" даже без Степаненко сильный кулак в опорной зоне. Однако в ключевых эпизодах Иванисеня выглядел великолепно, успевал срывать атаки соперника, подбирал мяч и начинал свои комбинации. Дмитрий оказывался полезным и у своих ворот и несколько раз заметен был в штрафной "Шахтера".

Василий Грицук (ФК "Александрия").

Команда Шарана провалила первый тайм поединка с "Колосом". Если бы коваливци лучше распорядились своими моментами, шли бы на перерыв с большим преимуществом. А второй тайм начался при счете 1:1. И гол хозяев стал следствием хитрого маневра именно Василия. Во втором тайме он идеально исполнил пенальти в девятку, а затем отдал результативный пас на Кирилла Ковальца. С таким послужным списком Грицук бесспорно стал игроком матча.

Ибрагим Кане ("Ворскла" Полтава).

Быстрый пропущенный гол сказался на игре полтавчан, особенно Кане постарался, чтобы "Ворскла" перестроилась и стала больше атаковать. Более того, "бело-зеленые" полностью перехватили инициативу и заставили "Олимпик" обороняться. Больше на виду у "ворсклян" находились Луизао и Степанюк, но они часто ошибались, а Кане выглядел более надежно, спокойно и расчетливо.

НАПАДЕНИЕ

Владислав Кабаев ("Заря" Луганск).

Буквально разрывал оборону "Шахтера" нападающий "бело-черных". Кабаев стал самым активным игроком в центральной встрече тура, получалось у него находить свободные зоны, пользоваться пространством и пробивать по воротам. Три верных момента было у Влада, и хоть сам он не отличился, оборону "горняков" заставил понервничать и выложится на полную.

Ренан Оливейра (ФК "Львов").

Бразильский нападающий львовян не забил сам, но помог отметиться точным ударом партнеру, именно после паса Ренана забил Яковели, хотя не обошлось без рикошета. Показательный получился эпизод, на команду играл Ренан, приходилось отходить вглубь, потом ускорятся, врываться в штрафную с флангов.

Александр Филиппов ("Десна" Чернигов).

Если главная задача форварда забивать, то Филиппов справляется с ней в полной мере (второй показатель в УПЛ - 13 голов). Голевой чутье у Александра на должном уровне, с удовольствием он воспользовался ошибкой Караваева и восстановил во встрече с киевлянами статус-кво. Ранее в матче у Филиппова было еще два хороших удара, возможно, пристреливался он.

ТРЕНЕР

Виктор Скрипник ("Заря" Луганск).

С третьей попытки Скрипник все же обыграл "Шахтер". Будем честными – в двух предыдущих встречах луганчане также могли рассчитывать на большее, чем поражения, но все стало на места в 23-м туре. Показательно, что не закрывались в обороне подопечные Скрипника, играли смело, много атаковали, порой превосходили лидера чемпионата и воспользовались тем, что после еврокубков "горняки" не всегда успевают полностью переключиться на внутренние соревнования.