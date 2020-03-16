Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Версия УПЛ: лучший игрок 23 тура
Мнение экспертов было единодушным
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 23-го тура Лиги.
На этот раз в совет вошли Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк и Виктор Грачев.
По итогам голосования победу одержал защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который в матче с "Шахтером" забил единственный мяч.
За него, сообщают в УПЛ, проголосовали все респонденты.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...