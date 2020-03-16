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Версия УПЛ: лучший игрок 23 тура

Премьер-лига
(2 голосов)

Мнение экспертов было единодушным

Версия УПЛ: лучший игрок 23 тура
Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 23-го тура Лиги.

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На этот раз в совет вошли Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк и Виктор Грачев.

По итогам голосования победу одержал защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который в матче с "Шахтером" забил единственный мяч.

За него, сообщают в УПЛ, проголосовали все респонденты.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Богдан Михайличенко лучший игрок Лучший игрок тура УПЛ
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Источник:
УПЛ

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