Версия УПЛ: лучший игрок 23 тура

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 23-го тура Лиги.

На этот раз в совет вошли Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк и Виктор Грачев.

По итогам голосования победу одержал защитник " Зари " Богдан Михайличенко, который в матче с "Шахтером" забил единственный мяч.

За него, сообщают в УПЛ, проголосовали все респонденты.