Скрипник объявлен лучшим наставником 23 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 23 тура украинской Премьер-Лиги сезона 2019/20 объявило лучшим наставником коуча "Зари" Виктора Скрипника (средний балл - 4,8).

В поединке "Заря" принимала лидера, причем, "Шахтер" был в прекрасном настроении после еврокубковой победы над "Вольфсбургом". Тем не менее, несмотря на турнирную преимущество более опытных и высококлассных гостей, луганская команда одержала важную победу.

Поэтому лауреат - главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник. Его подопечные нанесли поражение "Шахтеру" (1:0), догнав по очкам киевлян и сместив их со второго места по дополнительным показателям.

1. Номинальный результат команды - 5

Здесь не может быть двух разных мнений: это определяющая победа для "Зари" и ее тренерского штаба. Как показала статистика, "Заря" в УПЛ еще не избегала пропуска мячей от дончан на своем поле и проиграла этом сопернику 5 матчей подряд, а не переигрывала его в последние почти 3 года.

2. Трудности в вишикуванни и управлении подопечными - 4

Кадровая ситуация в обеих команд была сложной. "Заря" потеряла из-за дисквалификации полузащитника атакующего плана Лунева, из-за травмы - защитника Абу Ханну, а также под вопросом было участие полузащитника Юрченко, рано замененного из-за повреждения в предыдущем матче (он все же смог выйти на поле). "Шахтер", который из-за участия в Лиге Европы имел меньше времени на восстановление, тоже пережил немало потерь. Травмировался в Германии Исмаили, перенес операцию Степаненко дисквалифицирован Маркос Антонио (один из тех, кто мог бы его подменить).

3. Мастерство в работе с кадрами - 5

По сравнению с матчем в Чернигове (минимальное поражение от «Десны» в конце первого этапа), тренерский штаб луганчан провел две смены в стартовом составе. Вместо Цвека, вынужденно закрывал правый фланг обороны вышел Тимчик (он как раз вернулся после дисквалификации). А вместо форварда Перович с первых минут появился номинальный полузащитник Хомченовский, призван выполнять много беговой работы впереди первом фронте прессинга.

4. Тренерское мастерство - 5

Скрипник - сторонник оригинальной схемы 4-1-3-2, которая позволяет "Заре" выполнять желаемый объем работы без мяча и довольно быстро переходить от обороны в атаку после перехватов и подборов. Зная достаточно сильные потенциальные возможности "горняков" в развертывании быстрого наступления, луганчане достаточно дисциплинированно работали на центральном стандарте.

Даже два повреждения, которые поставили под угрозу стройность группы атаки и центрального плацдарма, не нарушили игровых связей "Зари". А полученный результат стал следствием творческого выполнения тренерских установок и достаточно тщательной, сбалансированной игры.

5. Накопительный критерий - 5

В общем, в "Заре" весной уже были потери, и статистика с чемпионом хотела лучшего. Но, несмотря на вес этой победы, ее оценить стоит за уровнем. И отметить одну очень интересную особенность: в новом 2020 году луганская команда выиграла "всухую" все 3 домашних матча на официальном уровне. Хотя, как справедливо отметил после игры Виктор Скрипник, настроить игроков на матч без зрителей в сложившихся обстоятельствах вокруг ситуации с коронавируса, было задачей особой мотивации.