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Артем Федецкий победил в шоу Рассмеши комика

Премьер-лига
(2 голосов)

А если Федецкий - тренер в Лиге смеха?

Артем Федецкий победил в шоу Рассмеши комика
Новина українською

Экс-игрок "Карпат", "Днепра", "Шахтера", "Волыни" и национальной сборной Украины Артем Федецкий принял участие в шоу "Рассмеши комика".

Ольге Поляковой и Евгению Кошевому бывший футболист предложил серию шуток на футбольную тематику.

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В частности Артем "проехался" по себе, "Мариуполю" и "Шахтеру", Второй лиге, нетрезвых болельщиках, а также предложил Кошевому свою кандидатуру в качестве тренера в Лиге смеха.

В итоге Федецкий одержал победу и выиграл в шоу 50 000 гривен.

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В статье: Артем Федецкий Телевидение шоу
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Комментарии (3)
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Toni (Львiв)
16.03.2020 в 14:24
-Володимир Олександрович. допоможіть ради христа, до кормушки не пройшов, біда! -Вот тєбє бумажка, іді к лисаму, он подаст.
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0
-1
аалекс ( Крым)
16.03.2020 в 13:19
Нашел свое место, хотя шутки, лично для меня, не зашли.
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-1
neutral fan (White Church)
16.03.2020 в 13:12
Про Маріуполь сподобалось:) Полякова так і не зрозуміла яка зірка перед нею виступала:)
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-1

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