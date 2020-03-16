Артем Федецкий победил в шоу Рассмеши комика

Экс-игрок "Карпат", "Днепра", "Шахтера", "Волыни" и национальной сборной Украины Артем Федецкий принял участие в шоу "Рассмеши комика".

Ольге Поляковой и Евгению Кошевому бывший футболист предложил серию шуток на футбольную тематику.

В частности Артем "проехался" по себе, "Мариуполю" и "Шахтеру", Второй лиге, нетрезвых болельщиках, а также предложил Кошевому свою кандидатуру в качестве тренера в Лиге смеха.

В итоге Федецкий одержал победу и выиграл в шоу 50 000 гривен.