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Артем Федецкий победил в шоу Рассмеши комика
А если Федецкий - тренер в Лиге смеха?
Экс-игрок "Карпат", "Днепра", "Шахтера", "Волыни" и национальной сборной Украины Артем Федецкий принял участие в шоу "Рассмеши комика".
Ольге Поляковой и Евгению Кошевому бывший футболист предложил серию шуток на футбольную тематику.
В частности Артем "проехался" по себе, "Мариуполю" и "Шахтеру", Второй лиге, нетрезвых болельщиках, а также предложил Кошевому свою кандидатуру в качестве тренера в Лиге смеха.
В итоге Федецкий одержал победу и выиграл в шоу 50 000 гривен.
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Источник:Розсміши коміка - офіційний канал
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Комментарии (3)
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Toni (Львiв)
16.03.2020 в 14:24
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аалекс ( Крым)
16.03.2020 в 13:19
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neutral fan (White Church)
16.03.2020 в 13:12
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