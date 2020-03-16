Богдан Михайличенко: Я сказал рефери: "Отойди, сейчас будет гол!"

Ставший минувшим летом полноценным игроком "Зари" бывший полузащитник киевского "Динамо" прочно завоевал место в основной обойме Виктора Скрипника. Состав луганской команды ныне трудно представить без Богдана Михайличенко, которому суждено было огорчить победным голом рвущегося к очередному чемпионству "Шахтера".

- Победа над "Шахтером" для любой команды Премьер-лиги особо важна. Что она значит для "Зари" на данном этапе?

- В первую очередь стоит отметить, что нам удалось обыграть чемпиона - а это действительно дорогого стоит. Три очка, добытые нами в игре с "Шахтером", очень важны в борьбе за второе-третье места. Это самое главное.

- В Запорожье донецкая команда приехала после успешного поединка в Германии, где в рамках Лиги Европы был побежден "Вольфсбург". Не считаете ли вы, что потраченные "горняками" силы в игре с немецким клубом оказались весьма кстати для "Зари" в воскресном матче?

Нет. "Горняки" всегда сильны. Когда мы встречались с "Шахтером" незадолго до ухода на зимние каникулы (наш соперник на тот момент еще выступал в Лиге чемпионов), то проиграли 1:2. Хотя в том матче доминировали и, возможно, даже лучше играли. Так что не считаю, что проведенная в четверг игра донецкой команды сыграла какуюто роль в воскресном матче. Даже несмотря на кадровую ротацию, в поединке с нами "Шахтер" был все так же опасен и хотел выиграть. Но в отличие от двух предыдущих матчей, сыгранных с "горняками" на первом этапе чемпионата, в этот раз нам повезло больше, и мы добыли три очка.

- Как считаете, кадровая ротация, приведшая к замене сразу на шести позициях в сравнении с матчем в Германии, на рисунке игры "Шахтера" как-то отразилась?

- Думаю, да. В этом матче не играл Исмаили, который является ключевым игроком. В центре поля не было Степаненко и Маркоса Антониу - еще двух важных фигур в составе донецкой команды. Остальные же в "Шахтере" - игроки очень высокого уровня, и они могли достойно заменить отсутствовавших. Но получилось так, что нам удалось выиграть. Видимо, фарт был на нашей стороне.

- Ваш гол, вне всякого сомнения, стал настоящим украшением тура. Вспомните, как он рождался?

- Это было после углового. Я стоял на подборе, а вот у "Шахтера" на подборе никого не оказалось. Кстати, в этот момент даже произошел забавный эпизод. В том месте, где я должен был быть на подборе, перед подачей углового стоял рефери. Я ему сказал: "Отойди, сейчас будет гол!". Так вот, как раз был сильный ветер, Юрченко подавал угловой правой ногой "от ворот". В это мгновенье я подумал, что мяч может отскочить ко мне. Так и получилось. Мне оставалось только пробить. Мяч здорово лег на ногу, и удар получился аккурат по воротам, а не по трибунам сзади них (улыбается).

- Такие удары на тренировках отрабатываете или все получилось спонтанно?

- Отрабатываем. Но не именно такие. Следует подача на подбор - и удар с лета. Но получается не всегда, так что можно сказать: повезло.

- С пущенным, словно из пращи, мячом в этот вечер, похоже, был бы не в силах справиться не только оставшийся на скамейке запасных основной голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, но и такой аксакал вратарского искусства, как итальянец Джанлуиджи Буффон.

- Думаю, что вратарю тяжело было справиться с таким ударом, ведь стоит учитывать, сколько вблизи ворот было полевых игроков! В таком скоплении не было видно самого удара, к тому же, повезло, что мяч на пути в ворота никого не задел. Увидев мяч в сетке, испытал огромную радость. Хотя понимал, что забил на 83-й минуте, и еще предстояло доиграть матч до конца. Тем не менее, эмоции после гола были положительные. Прежде всего потому, что раньше никогда не приходилось обыгрывать "Шахтер". Для меня было очень важно, что наконец-то обыграли эту команду. Ведь как я уже говорил, в двух предыдущих матчах мы ей уступили. Хотя выглядели достойно, имели голевые моменты. После воскресной победы хочу поблагодарить нашу команду, которая отдавала все силы на футбольном поле. Выигрыш у "Шахтера" придаст нам уверенности в дальнейшем.

- Подобные голы в вашей карьере уже были?

- В дубле киевского "Динамо" забивать приходилось даже более красивые мячи.

- В текущем сезоне оба забитых вами мяча приходятся на встречи с "Шахтером" и "Динамо". Получается, что вы - специалист по грандам?

- Да нет, я так не считаю! Просто так вышло. Это всего лишь совпадение. Думаю, что если буду забивать "Десне", "Александрии" или "Колосу", то будет не менее приятно. Главное - принести удачу нашей команде.

- В поединке с "горняками" "Заря" превзошла соперника по количеству ударов почти вдвое. Что помешало забить еще один мяч - неточность в завершающей стадии или банальное невезение?

- Считаю, что молодой вратарь "Шахтера" Трубин отыграл в этом матче на очень хорошем уровне. Он много помог своей команде. Уверен, у него большое будущее.

- По окончании матча вы о чем-то мило беседовали с форвардом донецкой команды Жуниором Мораэсом. Судя по его улыбке, вы говорили что-то приятное…

- Мы с ним были на сборах еще в бытность совместных выступлений в киевском "Динамо". Мораэс - хороший парень, мы с ним всегда отлично общались. А вчера поблагодарили друг друга за игру.

- Каково было играть при пустых трибунах?

- Очень тяжело. Такое впечатление, будто мы на сборах играем товарищеский матч. Не хватает адреналина. Ведь пусть даже при небольшом количестве болельщиков, тысячи в три-четыре, он чувствуется. Трибуны гонят нас вперед, появляются дополнительные силы. Увы, в воскресном матче с "Шахтером" такого не было. Что и говорить, тяжело. Для всех. Сегодня в мире такая ситуация, что надо с этим как-то справляться.

- Похоже, что в весенней части нынешнего чемпионата "Заре" помогает обретенная еще осенью психология победителей. Согласны с этим предположением?

- Возможно, так и есть. Мы стараемся выходить на поле, играть первым номером и стремиться к победе в каждом матче. Да, были очень тяжелые игры на самом старте весенней части чемпионата - в частности, с "Олимпиком". Немного не повезло в матче с "Десной" в Чернигове, где было тяжело вскрыть оборону соперника. Надо нам над этим очень много работать, чтобы играть первым номером и справляться с такой защитой, как у той же "Десны" и "Александрии".

- В этом сезоне все без исключения матчи вы провели в стартовом составе, покидая поле после замены всего трижды. Роль ключевого игрока накладывает дополнительную ответственность?

- Не считаю, что я ключевой футболист в команде, ведь в "Заре" все игроки приносят много пользы на поле. Я благодарен тренерскому штабу за то, что доверяет мне. Стараюсь доказывать в каждой тренировке и игре, что достоин места в составе. Однако при этом понимаю, что мне еще нужно много работать для дальнейших шагов в моей карьере.

- Как вам работается под руководством Виктора Скрипника?

- Он очень хороший тренер, мне нравится его структура игры. Как я уже сказал, мы играем первым номером - а это очень тяжело. В каждой тренировке и игре нужно постоянно находить что-то новое, всегда стремиться к совершенствованию. Считаю, что "Заря" находится на правильном пути и с каждым сыгранным матчем будет в игре прибавлять и прибавлять.

- После вчерашнего матча повреждения получили Дмитрий Хомченовский и Богдан Леднев. Это притом, что в клубном лазарете еще раньше оказались двое игроков...

- Действительно, на данный момент на больничном находятся Максим Козаков и Йоэль Абу Ханна. Первому из них предстоит операция. Всей командой желаем Максу, чтобы она прошла удачно и срок его восстановления не затянулся. Ждем скорейшего возвращения в строй и Абу Ханны. Надеюсь, что они, как и Хомченовский с Ледневым, в скором времени будут работать в общей группе.

- Обсуждали ли вы в команде вариант возможного приостановления чемпионата?

- Да, ходят такие разговоры, что в чемпионате наступит пауза на неопределенный срок. Поэтому игра с "Шахтером", у которого, повторюсь, мы не могли выиграть в двух предыдущих встречах, стала для нас особенно важной. Учитывая, что раньше мы на равных боролись с донецкой командой, но добиться положительного результата у нас никак не получалось, Виктор Скрипник чувствовал, что очередная игра будет для "Зари" удачной. К тому же, не исключался вариант, при котором воскресный поединок с "Шахтером" может стать последним перед тем, как во всем мире вынужденно закончатся чемпионаты. Главный тренер нас нацеливал на то, чтобы мы были особо мотивированы и максимально заряжены на результат.

- Всемирная проблема с коронавирусом на настроение в коллективе влияет?

- Я этого не ощутил, так как в "Заре" не было никаких предпосылок для беспокойства. Работаем в привычном режиме.

- Что ж, желаю вам и в дальнейшем проявлять себя таким же образом, как в недавнем матче с "Шахтером".

- Большое спасибо.